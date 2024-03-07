吳欣岱支持砲擊陸越界漁船 轟馮世寬「越俎代庖、華頭華腦」
陸籍快艇翻覆釀2死事件延燒，退輔會主委馮世寬昨日表示，支持海巡執法，但反對我方砲擊越界漁船「對岸也是中國人」。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，退輔會與海巡有何關係，質疑評論此事不覺得越俎代庖嗎？更強調若反對砲擊，那請提出一個更有效的方法，不然就是縱容中國犧牲離島漁民的經濟利益、同時將海巡人員的生命安全置之不顧，「以後可以別再找這種華頭華腦的人擔任政府職位嗎？」
記者陳威叡／台北報導
對於馮世寬反對我方砲擊越界漁船，強調「對岸也是中國人」，吳欣岱在社群平台質疑，退輔會主委跟現任海巡執法有什麼關係？評論此事不覺越俎代庖嗎？這是中華民國國軍的文化嗎？
馮世寬稱自己過去擔任情報次長時至金門視導，當時兩岸漁民十分和諧。吳欣岱則反問，當時有一年超過千艘漁船來我方海域偷捕魚、甚至走私嗎？如果有的話是否代表失職，「沒有的話你說什麼呢？」
吳欣岱指出，對於中國越界漁船，目前韓國是用機關槍、俄國用砲擊，許多國家面對中國來偷魚都使用適當的武力示警，若反對砲擊，那請提出一個更有效的方法，不然就是縱容中國犧牲離島漁民的經濟利益、同時將海巡人員的生命安全置之不顧。
最後吳欣岱強調自己是台灣人，「誰跟你中國人，你才中國人、你全家中國人」，以後可以不要再找這種華頭華腦的人擔任政府職位嗎？