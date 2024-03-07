4月電價漲定！「缺電說」再起 王美花重複3次「台灣不缺電」
3月電價審議委員會在即，會上將討論4月電價調整，據了解，此次電價恐全面調漲，引發民怨，「缺電說」再起，對此，經濟部長王美花今（7）日於立院備詢時重複3次「台灣不缺電」，卻也同時坦言「跳電很難避免，各國都一樣。」
記者鄭妤安／台北報導
經濟部長王美花於今日赴立院報告電價調漲相關事項，會中民進黨立委邱議瑩質疑「台灣是缺電，還是會跳電」，這個問題很簡單，但是很重要，呼籲部長態度要堅定，王美花在談話中重複3次「台灣不缺電！」
邱議瑩表示，台灣如果不缺電，「缺電謠言」需要被澄清、被更正，但台灣會跳電，表示電網韌性不足，王美花表示，針對電纜、設備故障，台電與各國相比，次數較低，維修的效率名列前茅，但坦言「跳電很難避免，各國都一樣。」
邱議瑩再提「台電能源發展政策正確嗎？」RE100是2014年發起的倡議活動，所以加入的企業必須要追求100%使用綠電，台灣大量發展太陽能、風力發電，日本媒體更曾大力讚揚台灣能源政策，「但卻有漲電價是因為能源錯誤的緣故等言論」，我國住宅用電是全球排名第5低，工業電價是全球第3低，即使要漲電價，經濟部也要讓全民知道，應該要如何節電、省電。