玉木宏成名前同時打3份工！餐廳服務員、搬運工、超商工讀都做過
日劇《貞德的審判》由「千秋王子」玉木宏主演，他飾演對抗司法公權力的「檢察審查會」委員，該劇將於明（8）日迎來大結局。這部是玉木宏時隔2年多接演的連續劇，劇中他的「迷人聲線」受到關注，會有如此多變的聲音，玉木宏透露與成為演員前同時兼職「三份工作」的豐富歷練有關。
記者陳雅蘭／綜合報導
43歲的玉木宏2006年因主演《交響情人夢》成為家喻戶曉的演員，飾演的千秋真一獲得觀眾喜愛，獲封「千秋王子」稱號。當年才26歲的他，就有著渾厚穩定的嗓音，他表示在當演員之前，白天到高爾夫球場的餐廳或搬運公司工作，晚上再到便利商店打工；他同時每天參加面試，堅持穩健的累積各式演出經歷，如今面對任何角色似乎都難不倒他。玉木宏也擁有極佳的時間管理方法，坦言自己完全閒不下來：「我會緊湊的安排行程，我覺得無所事事、浪費時間太可惜了！」
玉木宏在《貞德的審判》飾演一位看似優柔寡斷的少女漫畫家，會在關鍵時刻挺身為弱勢發聲，面對邪惡檢察官展現出堅定沉穩的聲線之外，他也為劇中漫畫配音，以「沙啞嗓音」成為霸氣馴獸師，當他照顧生病的女兒時，心疼的聲調變得柔情似水，日媒對此表示：「玉木宏展現了新的美聲型態！」影迷也認為：「玉木宏塑造的角色都留下強烈的印象，令人難以忘懷。」
最新一集中，玉木宏雖然一直受到檢察體系的恫嚇挑戰，審查會甚至出現「美魔女間諜（高岡早紀 飾）」，每個男性委員坦承都曾被她私約出遊，連玉木宏也不放過，但玉木宏為了向孩子證明自己是「正義的夥伴」，將檢察審查會成員們為案件奮鬥的過程畫成漫畫，記錄他們如何幫助許多受害者尋回正義，熱血行徑成功打動其他夥伴，大家終於回到檢察審查會，決心一同對抗因官商勾結而頻頻吞案的極惡檢察官。《貞德的審判》可至Hami Video收看。
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