Fubon Angels女神李晧禎成為361°台灣代言人！將出席3對3籃球賽
運動品牌361°於日前宣布和臺北富邦勇士的「台灣噴射機」張宗憲合作，成為台灣第一位品牌代言人後，更趁勝追擊於今日正式宣佈邀請富邦育樂旗下啦啦隊Fubon Angels的韓籍成員李晧禎成為361°台灣代言人，不僅是361°品牌第一位女性代言人外，同時也是全台首位與361°合作的啦啦隊員，期待李晧禎加入品牌後，能將自己在球場上應援的熱情帶給更多粉絲們。
記者吳政紘/綜合報導
本季重磅加盟Fubon Angels的李晧禎，於臺北富邦勇士主場表演舞技精湛外，更展現個人魅力，年初與Angels共同完成盛大公演「Volume up!」，吸引大批粉絲關注，也讓知名運動品牌361°看中李晧禎的長才與未來發展性，決定邀請李晧禎加入品牌。
對於成為361°台灣區代言人，李晧禎表示：「相當開心與榮幸能被品牌相中，並期待未來有更多的合作。」李晧禎也分享：「361°的商品設計簡單乾淨，顏色也很明亮，自己非常喜歡，尤其是運動鞋穿起來非常輕盈，在場上應援時穿著361°的球鞋很舒適，讓我在場上應援無負擔！」
361° Taiwan將在3月10日於臺北花博爭艷館舉行「361°觸地即燃」3x3籃球賽，屆時李晧禎將首度以代言人身分出席，為現場選手們應援。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁