公股龍頭兆豐金獲利僅富邦金一半！立委籲公公併　財長開出6條件

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莊翠雲則回應，在獲利的部分，財政部已經督促公股行庫努力，不管是金控的雙引擎或銀行的雙翅膀，都希望他們在現有強項中，再拓展另一個強項，增加獲利，只是公股也要負擔國家政策任務，像是青安貸款等。
黃珊珊認為，公股應爭取更多利及市占，現在輸給民營金控，加上推動「金金併」，首宗富邦金併日盛金，公股可能競爭力又更弱，財政部是否考慮推公公併？莊翠雲則說，公股行庫有不同的強項，這與歷史投注的關係，「公公併」要看企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置與據點裁撤，要全方位考量，而且要公開透明，並符合市場機制。
另外，民進黨立委郭國文也提到，今年有3家公股金控及銀行要進行董事改選，包括兆豐金、第一金及台灣企銀都將於6月21日召開股東會並改選董事，根據依據「公司法192-1條」，公司應於股東常會開會25日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷公告，剛好落在520新任總統就職之前、內閣改組之際，希望可以進行調整，讓520新內閣對董事人選提供意見。
對此，莊翠雲表示，目前財政部已就現任董事名單籌集，新名單正在準備中，會思考有無調整可能。兆豐金董事長雷仲達說，董事人選會提早作業，至於股東會時間會再檢討；第一金董事長邱月琴及台灣企銀董事長劉佩真則表示，股東會已確定在6月21日召開。