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公股龍頭兆豐金獲利僅富邦金一半！立委籲公公併　財長開出6條件

▲財政部長莊翠雲率領8大公股行庫董總赴立法院業務報告及備質詢，對於立委籲「公公併」提升競爭力，莊翠雲提出6大條件。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部長莊翠雲率領8大公股行庫董總赴立法院業務報告及備質詢，對於立委籲「公公併」提升競爭力，莊翠雲提出6大條件。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

財政部長莊翠雲今（7）日率領8大公股行庫董總赴立法院財政委會業務報告及備詢，不過，有立質疑8大公股行庫競爭力不足，公股獲利最好的兆豐金也僅賺到富邦金的一半，要財政部可思考推動「金金併」。對此，莊翠雲表示，這要看雙方企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置與據點裁撤等全方面考量，而且要公開透明，並符合市場機制，不過，她承諾1個月內給予相關的初步報告。

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民眾黨立委黃珊珊今日在財委質詢提及公股銀行競爭力問題，目前國內14家金控資產超過10兆的只有2家，即富邦金及國泰金，公股中資產最高的，市占率也跟民營的差很多，目前金控獲利前3名都是民營金控，公股表現最好的兆豐金，獲利也只有富邦金的一半，更不要說跟國際競爭了，連國內競爭都輸了。

莊翠雲則回應，在獲利的部分，財政部已經督促公股行庫努力，不管是金控的雙引擎或銀行的雙翅膀，都希望他們在現有強項中，再拓展另一個強項，增加獲利，只是公股也要負擔國家政策任務，像是青安貸款等。

黃珊珊認為，公股應爭取更多利及市占，現在輸給民營金控，加上推動「金金併」，首宗富邦金併日盛金，公股可能競爭力又更弱，財政部是否考慮推公公併？莊翠雲則說，公股行庫有不同的強項，這與歷史投注的關係，「公公併」要看企業文化、經營策略、優勢互補、市場定位、員工安置與據點裁撤，要全方位考量，而且要公開透明，並符合市場機制。

另外，民進黨立委郭國文也提到，今年有3家公股金控及銀行要進行董事改選，包括兆豐金、第一金及台灣企銀都將於6月21日召開股東會並改選董事，根據依據「公司法192-1條」，公司應於股東常會開會25日前，將董事候選人名單及其學歷、經歷公告，剛好落在520新任總統就職之前、內閣改組之際，希望可以進行調整，讓520新內閣對董事人選提供意見。

對此，莊翠雲表示，目前財政部已就現任董事名單籌集，新名單正在準備中，會思考有無調整可能。兆豐金董事長雷仲達說，董事人選會提早作業，至於股東會時間會再檢討；第一金董事長邱月琴及台灣企銀董事長劉佩真則表示，股東會已確定在6月21日召開。

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