外籍生錢包遭竊急報案 員警發現竊賊竟是~雨傘！

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據了解，鍾姓女子為來臺就讀大學的外籍生，本月2日邀請其家人來臺觀光旅遊，並帶家人至臺中第二市場品嘗在地美食，卻在購買飲料時突然發現錢包不見了，而身上的隨身包包也是開啟的狀態，鍾女見狀便開始翻找包包但卻未見錢包的蹤影，於是鍾女慌忙的將全身的物品都交由隨行的家人看管，便獨自一人跑來派出所報案，因距離錢包遭竊時間不久，竊嫌可能還藏匿於第二市場周邊，吳姓警員聞訊後立即前往第二市場調閱監視器，希望可以在最短時間內將鍾女的錢包尋回，並防止還有下一個受害者。
檢視鍾女當天沿途的監視器都沒有發現可疑竊嫌，吳員只好繼續調閱其他監視器畫面來追查真相，突然一個鏡頭視角讓吳員發現了真相！原來鍾女因為頻繁的拿取錢包，為了方便使用便將錢包夾於腋下而卻沒有將錢包夾緊，錢包便順著衣服滑進其所攜帶的雨傘內，鍾女在等候餐點之際也將雨傘先交由家人保管，其家人也沒有發現鍾女的錢包就在傘內，鍾女因片尋不著錢包便以為遭竊，吳員也笑稱錢包是被雨傘偷走了！
鍾女立即與家人聯絡，家人確認錢包確實在傘內，鍾女感謝員警的積極協助，化解一場烏龍竊案，也讓難得的家庭旅遊不會敗興而歸。第一分局分局長鍾承志在此呼籲，民眾外出時需注意所攜帶之物，如不慎遺失物品時，切勿慌張，仔細尋找隨身行李，如確認物品遺失可就近至警察機關尋求協助，以便早日尋回失物。