郭靜純同框17歲愛女！最美星二代「高顏值正臉」曝光
藝人郭靜純2006年和製作人王信貴結婚後，育有一對子女。2019年郭靜純全家移民加拿大，近日她和17歲女兒Mina一起業配商品，母女倆同框的畫面相當吸睛，Mina的高顏值掀起網友熱議，明顯遺傳到郭靜純的好基因。
記者薛羽彤／綜合報導
郭靜純2019年全家移民加拿大，為此她還放棄主持長達15年的長壽命理節目《命運好好玩》，果斷淡出台灣娛樂圈。即便如此，郭靜純仍常在臉書上直播帶貨，近日還和女兒一起業配保養品，影片中母女倆同框介紹產品功效，郭靜純膚質透亮，一點也看不出已52歲。
而郭靜純身旁的17歲愛女Mina外貌出眾，遺傳到媽媽的美貌，獲封為「最美星二代」，網友看了紛紛表示，「米娜跟媽咪一樣美」、「女兒好漂亮遺傳到媽媽！」雖然愛女外型亮麗，不過郭靜純曾表示，女兒對演藝圈興趣不大，所以沒有出道打算。
郭靜純1996年以模特兒之姿出道，成為《Playboy》國際中文版的首位華人封面女郎。隔年又發行寫真《暗示》大賣10萬本，之後更推出全裸寫真《純色》，曼妙的好身材被封為90年代性感女神。郭靜純除了主持之外，也曾演過不少偶像劇包含《花樣少年少女》、《東方茱麗葉》、《熱情仲夏》等等。
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