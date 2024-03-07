陳綺貞遭前東家控侵權！反咬鍾成虎疑偽造簽名　哽咽吐害怕心情　

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陳綺貞也在社群媒體發文提到，自從與鍾成虎結束合作關係之後，「鍾先生對我惡意不實的誹謗、妨害名譽，各種糾纏滋擾，就沒有停止過，我的律師都會蒐證，在必要的時候採取法律行動。」因此喊話：「我希望他不要再利用訴訟拖延時間，混淆視聽繼續違約授權，也希望他接下來配合查帳，出示所有演唱會合約，以及版權合約。」最後強調會小心自己的人身安全，感謝外界關心。
今年1月時，陳綺貞遭添翼創越指控違反《著作權法》，當時鍾成虎透過添翼回應：「公司資產被偷。」今天雙雙現身地檢署，陳綺貞自認清白，並委由律師提起民事訴訟，請求鍾成虎停止侵權行為，並且回復已經對陳綺貞所造成的損害。
雙方的攻防戰持續上開打，回溯去年6月，鍾成虎突然在臉書寫下長文，控訴陳綺貞讓他身心受煎熬，不僅莫名提高唱酬、挑剔公司，還在違約的狀況下私接活動，「在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」，怒斥她過河拆橋。當時鍾成虎強調，是因為陳綺貞傷害到公司、員工，「她讓我感到精神虐待的生不如死」，所以他才決定站出來捍衛自己的權利。雖然陳綺貞的態度一度從要求對方道歉，轉為溫情喊話，但似乎依舊止不住鍾成虎內心的怒火。
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