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陳綺貞遭前東家控侵權！反咬鍾成虎疑偽造簽名　哽咽吐害怕心情　

▲陳綺貞遭舊愛鍾成虎控侵權，雙方對簿公堂。（圖／翻攝IG）
▲陳綺貞遭舊愛鍾成虎控侵權，雙方對簿公堂。（圖／翻攝IG）

記者吳雨婕／綜合報導

「文青女神」陳綺貞與鍾成虎曾是戀人，分手後雙方在工作上仍有密切合作，不過去年6月時鍾成虎突然爆料陳綺貞的惡行惡狀，昔日舊愛澈底撕破臉。今年1月時陳綺貞還被前東家添翼創越指控違反《著作權法》，現身台北地檢，今（7）日台北地檢署檢察官傳喚雙方當事人與數名員工出庭，庭訊1.5小時後結束。鍾成虎對案情不多評論，陳綺貞則首次公開發聲，表示希望拿回自己出資製作的母帶，並哽咽懷疑有些演唱會合約不是她親簽的，「害怕跟他在一起十幾年，有多少我不知道的事情。」

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檢察官今天庭訊後，鍾成虎先離開北檢，對媒體採訪一律回答謝謝。陳綺貞則是向媒體表示，「不願意走到訴訟這一步，但是我自己獨立出資的母帶，到現在要不回來，他也不願意接受查帳，我也一直要不到所有演唱會的合約，最近還聽說合約上的簽名不是我親筆簽名的，常會覺得很害怕，到底在跟他（指鍾成虎）在一起這十幾年裡面，還有多少我不知道的事情。」

▲陳綺貞發文分享出庭心情。（圖／翻攝陳綺貞IG）
▲陳綺貞發文分享出庭心情。（圖／翻攝陳綺貞IG）
陳綺貞也在社群媒體發文提到，自從與鍾成虎結束合作關係之後，「鍾先生對我惡意不實的誹謗、妨害名譽，各種糾纏滋擾，就沒有停止過，我的律師都會蒐證，在必要的時候採取法律行動。」因此喊話：「我希望他不要再利用訴訟拖延時間，混淆視聽繼續違約授權，也希望他接下來配合查帳，出示所有演唱會合約，以及版權合約。」最後強調會小心自己的人身安全，感謝外界關心。

今年1月時，陳綺貞遭添翼創越指控違反《著作權法》，當時鍾成虎透過添翼回應：「公司資產被偷。」今天雙雙現身地檢署，陳綺貞自認清白，並委由律師提起民事訴訟，請求鍾成虎停止侵權行為，並且回復已經對陳綺貞所造成的損害。

▲▼陳綺貞（上圖、下圖右）與舊愛兼老闆鍾成虎撕破臉。（圖／添翼工作室提供）
▲陳綺貞與舊愛兼老闆鍾成虎撕破臉。（圖／添翼工作室提供）
雙方的攻防戰持續上開打，回溯去年6月，鍾成虎突然在臉書寫下長文，控訴陳綺貞讓他身心受煎熬，不僅莫名提高唱酬、挑剔公司，還在違約的狀況下私接活動，「在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」，怒斥她過河拆橋。當時鍾成虎強調，是因為陳綺貞傷害到公司、員工，「她讓我感到精神虐待的生不如死」，所以他才決定站出來捍衛自己的權利。雖然陳綺貞的態度一度從要求對方道歉，轉為溫情喊話，但似乎依舊止不住鍾成虎內心的怒火。




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