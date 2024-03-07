曾馨瑩看泰勒絲！14歲女兒「妞妞」穿小禮服追星 窈窕曲線太驚豔
49歲曾馨瑩和大24歲鴻海集團創辦人郭台銘廝守15年，她陸續為郭董生下1子2女，其中14歲大女兒「妞妞」步入少女時期，長相越來越標緻，遺傳雙親高䠷身型，一雙大長腿相當搶眼。妞妞近日跟曾馨瑩出國朝聖泰勒絲演唱會，一張穿小禮服的近照凸顯苗條身材，讓人驚豔不已，媽媽也不禁感嘆：「小女孩長大了...」
記者楊穎軒／綜合報導
曾馨瑩昨（6）日在IG限時動態分享坐在泰勒絲演唱會觀眾席的照片，手腕戴著「Swifties（粉絲暱稱）」必備的友誼手鍊，手拿周邊商品提袋，其他還有妞妞在飯店陽台和床上的側拍，妞妞一頭長髮過肩，換穿紅色及金黃色亮片細肩帶禮服，體態纖細、比例勻稱，小秀性感，風格成熟嫵媚。
看著妞妞超齡的穿搭，讓曾馨瑩忍不住寫下：「小女孩長大了...」妞妞不僅身高遺傳180公分郭台銘，也與曾馨瑩一樣熱愛跳舞，偶像是蔡依林及BLACKPINK，前年站上鴻海尾牙舞台，除了表演蔡依林的歌曲〈Play我呸〉、〈I'm Not Yours〉，還和陳零九合唱〈天黑請閉眼〉，展現舞蹈及音樂細胞。
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