小彬彬上節目大聊越南新娘！工作人員痛批：還沒播出他就離婚
小彬彬（溫兆宇）早年以童星身分出道，演出《又見阿郎》、《星星知我心》等劇走紅。長大後的小彬彬依然活躍於幕前，今年44歲的他明顯發福不少，小彬彬日前上節目被工作人員爆料，他曾接通告暢談「越南新娘」故事，想不到節目還沒播出，他就宣布與越南妻子小英離婚，令現場來賓直呼：「你要有那個道德。」
記者黃雅琪／綜合報導
小彬彬日前上節目《11點熱吵店》聊「藝人CP值VS.通告費大車拚」主題，遭到幕後工作人員爆料「踩雷經驗」，工作人員說自己只發過小彬彬1次通告，小彬彬當年宣布「梅開三度」要迎娶越南女友小英，在節目上大談「越南新娘」主題，結果7號才剛錄完節目、9號就宣布離婚，令工作人員直喊：「我的播出時間都還沒有播，然後他就離婚了！」
現場來賓聽完工作人員爆料後，紛紛譴責小彬彬騙通告：「你起碼撐到人家節目播出再離了！」、「你想離婚還接通告！」而小彬彬則解釋說：「第三任沒有結婚！就有這個（結婚）想法，但沒有想到後面變這樣子了，我哪知道。」他被評為「CP值最低」的藝人，還被工作人員虧說：「一直再換老婆！」感覺個性很不忠誠。
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