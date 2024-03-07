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掛號費上限取消！收多少才合理　眾曝「公道價」：杜絕健保被濫用

▲台灣的醫療品質與健保制度，放眼世界都是相當難能可貴的存在。不過榮景的背後，卻是一大票過勞的醫護人員在支撐著。（示意圖／藥師群版主曹文興提供）
▲台灣的醫療品質與健保制度，放眼世界都是相當難能可貴的存在。不過榮景的背後，卻是一大票過勞的醫護人員在支撐著。（示意圖／藥師群版主曹文興提供）

記者潘毅／綜合報導

台灣的醫療品質與健保制度，放眼世界都是相當難能可貴的存在。不過榮景的背後，卻是一大票過勞的醫護人員在支撐著。近期衛福部公告取消掛號費「天花板」限制，有民眾擔憂「未來看不起醫生」，但也有一大票人贊同這項決定，同時也說出心中的公道價，認為可有效嚇阻「濫用健保」的事件。

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「掛號費」上限演變史

「掛號費」即為「健保醫師診察費」，主要是用於支付醫院、診所在診間以外的掛號作業成本。2010年，由行政院衛生署（今：衛生福利部）制定掛號費上限規定，門診150元、急診為300元。若醫院要申請超過上限的掛號費金額，則需向當地衛生局申請備查。

到了2024年3月4日時，衛福部公告取消全國統一「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，調整掛號費無須再經過地方衛生局備查，因此也讓民眾深怕掛號費飛漲「未來看不起醫生」，但醫界、基層診所則樂觀其成。

▲台灣的醫療健保舉世聞名，但也出現許多濫用者，健保更是年年虧損。（圖／取自Pexels）
▲台灣的醫療健保舉世聞名，但也出現許多濫用者，健保更是年年虧損。（圖／取自Pexels）
不怕「掛號費」上限取消！鄉民力挺：早該漲了

衛福部取消掛號費「天花板」限制的消息曝光後，也引發民眾在網路上議論紛紛，就有鄉民在論壇PTT發起討論：「診所掛號費應漲到多少才是合理的呢？」

討論引發大量的關注，綜合上百位鄉民的意見，多數人認為「500元」是可接受的最高金額，紛紛留言，「應該診所500元，區域醫院1000元，醫學中心1500元」、「500元，可杜絕一些小病就診的」、「500合理啊，才不會一堆人沒事往診所跑」，也有人提出進階方法：「可以採用漸進式收費，例如一年沒超過10次還是維持150元，若是一年就醫超過10次以上，掛號費提升到500元，20次就變1千元這樣，使用者付費」。

▲包給嫩嬰、尚未就學、國小、國中的晚輩，可以包600元或者是1000元，以紅色的百元鈔票來包，更為增添喜氣。（示意圖/記者張嘉哲攝）
▲去醫院診所看醫生掛號費多少能接受？許多鄉民認為500元都在合理範圍。（示意圖/記者張嘉哲攝）
基層診所無辜被罵！問題核心在健保虧損

本次掛號費上限取消的議題，部分民眾將矛頭指向醫院、診所。對此，基層醫師也有話要說，身心科診所醫師楊仲豪就提到，這次取消掛號費上限的議題，就像是「健保虧損—>不漲健保費（健康和生病的人不用多付錢）—>診所撐不住漲掛號費—>生病的人多付錢」，最後健保失去「保險」的意義，然後壞人由基層診所來當。

楊仲豪說，雖然自己診所暫時也沒有要漲掛號費，「希望能不要漲，但無法肯定啊」，但也替想漲掛號費卻被罵的同業抱不平。


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