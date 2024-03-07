掛號費上限取消！收多少才合理　眾曝「公道價」：杜絕健保被濫用

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「掛號費」即為「健保醫師診察費」，主要是用於支付醫院、診所在診間以外的掛號作業成本。2010年，由行政院衛生署（今：衛生福利部）制定掛號費上限規定，門診150元、急診為300元。若醫院要申請超過上限的掛號費金額，則需向當地衛生局申請備查。
到了2024年3月4日時，衛福部公告取消全國統一「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，調整掛號費無須再經過地方衛生局備查，因此也讓民眾深怕掛號費飛漲「未來看不起醫生」，但醫界、基層診所則樂觀其成。
不怕「掛號費」上限取消！鄉民力挺：早該漲了
衛福部取消掛號費「天花板」限制的消息曝光後，也引發民眾在網路上議論紛紛，就有鄉民在論壇PTT發起討論：「診所掛號費應漲到多少才是合理的呢？」
討論引發大量的關注，綜合上百位鄉民的意見，多數人認為「500元」是可接受的最高金額，紛紛留言，「應該診所500元，區域醫院1000元，醫學中心1500元」、「500元，可杜絕一些小病就診的」、「500合理啊，才不會一堆人沒事往診所跑」，也有人提出進階方法：「可以採用漸進式收費，例如一年沒超過10次還是維持150元，若是一年就醫超過10次以上，掛號費提升到500元，20次就變1千元這樣，使用者付費」。
基層診所無辜被罵！問題核心在健保虧損
本次掛號費上限取消的議題，部分民眾將矛頭指向醫院、診所。對此，基層醫師也有話要說，身心科診所醫師楊仲豪就提到，這次取消掛號費上限的議題，就像是「健保虧損—>不漲健保費（健康和生病的人不用多付錢）—>診所撐不住漲掛號費—>生病的人多付錢」，最後健保失去「保險」的意義，然後壞人由基層診所來當。
楊仲豪說，雖然自己診所暫時也沒有要漲掛號費，「希望能不要漲，但無法肯定啊」，但也替想漲掛號費卻被罵的同業抱不平。