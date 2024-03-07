周興哲宣布婚訊1年了！羞曝「婚禮進度」 太太趙岱新快看
周興哲擔任知名飲料品牌「暢享大使」，於今（7）日出席記者會，與現場幸運的3位粉絲近距離互動，周興哲去年3月公布與趙岱新結婚，同一年8月迎來女兒出生，一晃眼距離兩人宣布婚訊已經近1年，婚宴卻還沒辦，周興哲今天受訪時，談到婚宴進度，尷尬透露不確定是今年還是明年會舉行，但今年可能沒機會，地點期待是在歐洲或澳洲。
記者吳雨婕／台北報導
周興哲還沒現身，現場就已經聚集約50名粉絲，還有粉絲手舉上頭寫有周興哲名字字樣的應援燈牌，在與粉絲近距離互動的橋段，周興哲先是示範遊戲規則，直接清唱歌曲〈怎麼了〉，之後更是給出滿滿粉絲福利，又是幫忙Beatbox，又是大方摟女粉絲自拍，以及與女粉絲比心拍照等。實際上，最近為了拍戲的周興哲，今天早上3點才收工，等等活動結束要趕快補眠，因為晚上得再度投入拍攝工作。
周興哲已經升格人夫、人父，正值事業起飛時期的他，不僅要拍戲，還要在各地舉行巡迴演唱會，外界期待婚禮進展，他提到常常與太太討論，「不知道今年還是明年，今年太忙，在我想像中婚禮要放鬆，今年可能沒機會，地點還沒想，我有想到歐洲、澳洲，我想去歐洲，可是因為時差有些家人可能沒辦法一起，澳洲感覺滿適合的。」記者追問婚宴是不是會邀請媒體，周興哲露出尷尬的笑容點頭，安慰似的開口：「別急。」
雖然工作滿檔，但周興哲提到每天收工後都會回家見太太與小孩，「每天收工最期待就是回家，（小孩）偶爾醒著偶爾睡著。」且盡量都會與孩子互動，可以看出非常疼愛小孩，被問到第二胎進度，他再度露出笑容回應：「都沒有想太多，先把戲拍完。」
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