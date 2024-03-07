吳宗憲最正小女兒高清照曝光！喝喜酒穿太性感 友人暈船求婚
吳宗憲和張葳葳結褵逾30年，育有3女1子，其中小女兒Olivia（吳奕佳）被爸爸認證「美貌第一名」，Olivia的私人IG也開放追蹤，她近日分享出國參加乾姊姊喜宴的照片，難得以性感小禮服出鏡，友人一看示愛：「嫁給我！」
記者楊穎軒／綜合報導
Olivia 5日發文恭喜女友人結婚，透露是「12歲在seattle（西雅圖）認的姊姊」，附上一系列出席戶外婚宴的相片，只見她烏黑公主頭長髮及腰，穿一件白色平口小禮服，披上粉橘色皮草，裸露肩頸和背部線條，裙襬為不規則荷葉邊設計，一雙纖腿忽隱忽現，散發小女人風韻。
一連兩篇貼文發布，親友大讚：「氣質美女！」有閨密忍不住求婚：「marry me !」Olivia打趣回應：「i do !」還有人稱讚她父親跟吳宗憲一樣重情重義。
Olivia是吳家唯一未出嫁的女兒，與二姊Vivian（吳則含）、大姊Sandy（吳姍儒）及弟弟鹿希派（吳睿軒）相比低調許多，吳宗憲曾經在節目上公開心中3名閨女的顏值排行，「老三Olivia是第一名，老二Vivian是第二名」，一旁吳姍儒假裝生氣，不過隨後也同意家中最漂亮的就是小妹，自己都會被爸爸直接忽略。
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