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地王每坪101.1萬！中市重劃區抵費地標售率不到4成　溢價僅7%

▲台中市13期大慶市地重劃區空拍圖。（圖／台中市政府提供，2024.03.07）
▲台中市13期大慶市地重劃區空拍圖。（圖／台中市政府提供，2024.03.07）

記者顏幸如／台中報導

中市府公開標售第13、14期總底價超過新台幣200億元的抵費地，引起各界矚目，內政部長林右昌甚至公開喊話勸阻。今上午公開標售結果揭曉，受到外力影響，有6成以上的土地未標出，123筆抵費地共標脫48筆土地，標脫率約39%、總底價約80.4958億餘元，得標總金額約86.1583億餘元，溢價約7%，地王的標脫單價為101.1萬元。立委蔡其昌對市府執意開標，感到「非常遺憾」。

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台中市政府今（7）日辦理近年來最大規模的抵費地標售案，一口氣釋出123筆土地，總底價超過新台幣200億，遭綠營質疑帶頭炒房。林右昌10天前公開呼籲中市府暫緩標售，並移作社會住宅用地，但未獲採納，當時地政局長吳存金表示，自己從事公務生涯42年以來，「沒遇過中央對地方重劃標售有意見的情形」。

地政局上午公開標售第13期大慶、第14期美和庄市地重劃區共123筆抵費地，開標結果共標脫48筆土地，標脫率約39%，標脫土地總底價約80.4958億餘元，得標總金額約為86.1583億餘元。據了解，此次標售的單價地王，為14期仁平段328地號土地，標脫單價101.1萬元。地政局指出，標售結果溢價僅約7%，顯示市府此次訂定的標售底價符合市場價格，同時反映投標者並未過度追價，台中的房地產市場並無過熱現象。

▲台中市第14期美和庄市地重劃區土地，仁平段今標脫單價破百萬元。（圖／翻攝google街景圖，2024.03.07）
▲台中市第14期美和庄市地重劃區土地，仁平段今標脫單價破百萬元。（圖／翻攝google街景圖，2024.03.07）
地政局指出，第13、14期市地重劃區已開發完成，為償還開發費用成本約223億餘元、減輕每年約3.68億餘元貸款利息壓力，此為首次依《市地重劃實施辦法》辦理抵費地公開標售，底價是委託專業估價師事務所辦理市價查估，並經地價評議委員會和市地重劃委員會等地方公正人士、學者專家審議通過。

地政局強調，第13、14重劃區抵費地第一次辦理標售，研判標脫率不如預期原因，應與有意願投標者受到外部錯誤訊息干擾，多所顧慮所致。

立委蔡其昌對市府堅持標售土地，表示「非常遺憾」。他強調無論中央或地方，都應回應年輕人對社會住宅、居住正義的需求。台中市的社宅總量，中央和地方加起來不過1.5萬戶，盧市府自己訂下一個很低的標準，再喊達標自嗨，市府不願意將想賣出的土地，提撥一定比例蓋社宅，完全不顧台中這麼多年輕朋友的心聲，非常可惜。

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