掛號費調漲無上限！醫坦言「回歸市場並非壞事」：診所也不敢亂漲
衛福部取消「掛號費調整備查制度」，未來各醫療院所可自行調整掛號費，回歸市場機制，新北土城醫院副院長魏國珍表示，掛號費的收取，背後牽扯對病人的服務、醫院的整體運作，回歸市場機制並非全為壞事，無論大醫院或社區診所，「提升品質」才能夠讓民眾買單，實際狀況還需要政策上路一段時間後持續觀察，目前看來較需擔心的就是「聯合漲價」，應該需有配套措施限制。
記者張志浩／綜合報導
魏國珍提及，站在醫院角度，單就掛號費的調漲絕對是樂觀看待，醫院視營運需求去做漲價後，民眾買不買單又是另一回事，若自己漲太高，或是提供的服務不符合收款價格，自然會再選擇調降，甚至直接被市場淘汰，這些都是醫院漲掛號費前需自行評估的。
魏國珍認為，醫療也屬於一種服務業，在市場機制的運作下，若明確設定所謂的「掛號費參考範圍」或掛號費上限，其實沒有必要，除非是「超高技術的醫療服務」，許多人有需求，且非它不可，那可能需要針對它做特定規範，不過目前台灣並沒有類似案例。
那掛號費漲價可能影響有急診需求的病人？魏國珍強調，現在有很多只需要門診處理的患者跑到急診看病，醫院急診時不時就缺病床，首先，掛號費漲價可能有效降低這樣的醫療資源浪費，而有必要到急診的患者，就算來到門診，醫師也還是會將其轉往急診，因此應該不會有「耽誤病情、惡化病況」的情況。
胸腔科醫師蘇一峰也補充，醫院對於門診掛號的漲價，首先要有「市場需求」，不是隨便漲價都還有人買單，民眾也會依需求選擇想要的醫療院所，所以一般醫療院所肯定不敢快速且大量調整掛號費。
此外，近年健保「點值太低」，許多醫療院所疫情後倒閉，造成很大的壓力，去年健保整年貶值到0.7，等於醫院做1塊錢的事情，健保只能拿到0.7元，長期下來難免造成虧損，掛號費調漲也可能成為一項「自救手段」。