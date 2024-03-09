今日軍武／俄烏戰爭促國軍發展「不對稱作戰」　這些武器外購卡關

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海軍現役500MD反潛直升機服役超過40年，為了提升反潛作戰效率，2015年海軍完成「神鷹3號」建案，評估採購8到10架新反潛直升機。美方2015年曾來台推銷MH-60R海鷹(Seahawk)反潛直升機，但是當時每架價格高達8000萬美金（約24億台幣），採購8到10架直升機，連同AGM-114地獄火（Hellfire）飛彈，總金額約340多億新台幣。
海軍向美國採購10架MH-60R海鷹反潛直升機，預算原已編列在111年度國防部機密預算中，發價書需求信函已呈國防部審查中，將按照規劃時程提出，不過傳出拜登政府私下拒絕出售，美方認為海鷹反潛直升機不符合台海「不對稱作戰」防衛需要，應將預算用於採購能用於不對稱作戰的武器，而非載台。2022年5月5日，國防部長邱國正於立院答詢時證實，MH-60R反潛直升機因價格過高，我國已放棄購買。
E-2D買不到 漢翔與諾格合作升級E-2K
空軍現役空中預警機為6架E-2K預警機。隨著中國與俄羅斯等潛在敵國陸續推出具備雷達匿蹤能力的第五代戰機。美國諾斯羅普格魯曼（Northrop Grumman）公司於21世紀初期推出最新型E-2D預警機，E-2D安裝新型APY-9主動相位陣列雷達/ADS-18天線，混合360度機械旋轉式與電子波束掃描，能與海軍神盾艦進行整合，有效偵測距離超過550公里。
E-2D新型雷達更有偵測敵方匿蹤戰機的能力，AN/APY-9雷達在「凝視」模式下，機背上方雷達天線的旋轉機構鎖定後，電子掃瞄天線專門針對30至90度的水平扇面進行密集掃瞄，一旦發現雷達信號微弱、斷斷續續的可疑匿蹤目標時，雷達波束可以停止所有的水平掃瞄，專門對準一個固定方位掃描，強迫匿蹤目標現身。
美國海軍與日本航空自衛隊也陸續採購E-2D預警機取代舊型預警機。因應中共隱形戰機成軍與共機不斷擾台，加上空軍現役預警機服役平均達20年，國軍在2021年時規劃採購6架E-2D預警機，但單機價格高達4億美元（約120億新台幣）以上，購買6架金額就要700億台幣。俄烏戰爭爆發後，美方部分官員認為，台灣應該強化岸置防空飛彈系統、武裝無人機及水雷，並儲存大批彈藥。
2022年3月15日，邱國正在立院答詢指出，對於買預警機的問題，飛機買來後需要機場固定設施，地面機動雷達則具備隱蔽性佳、不佔空間、活動力強，如果功能一樣，他當然選陸上機動雷達。
漢翔公司上月23日發布新聞稿表示，在新加坡航空展上與美國諾格公司簽署策略性合作備忘錄，對官方暱稱「鷹眼」(Hawkeye)的E-2預警機未來可能的升級計劃預作佈局。
不過，全球已無E-2K使用國升級為E-2D規格，多是直接採購E-2D。漢翔表示，E-2預警機的升級與否，相關細節有待空軍、我國政府、美政府與原廠多方協商後形成決策。漢翔與諾格簽署「合作意向書」表達雙方合作意願，是站在商業合作立場，對未來可能的商機預作布局。漢翔秉持配合政府政策立場，未來E-2預警機不論是新購或者升級，若能成案，漢翔都能與原廠攜手合作，提供相關協助。