陸博主為8.5萬爆五月天假唱！翻供「音源沒鑑定」 不怕被告撇責
五月天去年底時衰捲假唱風波，在上海開唱時遭大陸音樂博主「聲理學」、「麥田農夫」質疑對嘴，還因此驚動大陸相關政府部門介入調查，而目前調查結果尚未出爐，沒想到眼看事件已經暫時告一段落，爆料的「麥田農夫」在影音平台「嗶哩嗶哩」，提到當時鑑定五月天假唱的影片，賺了人民幣1萬9500元（約台幣8.5萬），而這支影片根本沒有確認過音樂是否正確，且他自己屬於民間個人，鑑定結果甚至不具備法律效力，根本不怕被告，瞬間引發眾怒。
記者吳雨婕／綜合報導
「麥田農夫」近來在影音平台發出影片，影片中提到五月天假唱鑑定一事，他坦言自己拿音源去鑑定時，沒有確認音源真實性，直呼：「雖然可以用更多直拍比對，但會大大增加工作量。」接著提到法律責任，他以自己是素人為由，認為鑑定結果不具法律效力，而且有朋友建議，能以話術規避對法律的風險，如果提供給自己的是替換的、剪輯修改的，那錯就在提供者，撇清所有的責任不說，他還提到，光是五月天的影片，就讓他賺進人民幣19500元。
影片曝光後引起熱議，許多人紛紛發文討論，提到：「連擴大樣本進行鑑定分析都嫌工作量大，這種情況下樣本品質不一、真假難辨，有什麼資格非要給別人下定論啊，做所謂的鑑定影片又不對結果負責」、「這個人說話前後矛盾，不尊重別人也不尊重自己」。而身為另一位引起風波的當事人「聲理學」，則是在微博發文，認為是粉絲們斷章取義，他解釋，麥田農夫的意思是鑑定的歌手太多，沒有辦法保證每一個音源是否被音源提供者篡改過。
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