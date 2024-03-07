民生用電330度以下每戶每月多付34元　台電：調電價反映合理成本

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因此，針對外界關切民生用電調漲影響，台電認為，以330度以下調漲5%來算，對於用戶來說每月僅增加34元、120度以下增加9元、121到330度增加25元，且近年國內電價方案已盡量細緻化，有效穩定電價和控制物價波動。
台電指出，近年在台電同仁努力下，供電狀況穩健提升，早已不再缺電，備轉容量率已可維持在6至10%的穩健情況。為維持穩定供電使命，也會努力爭取政府補助，並針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利電價費率審議會綜合考量。
台電表示，2023年國際燃料價格雖回穩，但仍處在高檔，發購電燃料成本已經連續2年高達6000億以上，與俄烏戰爭前約3000億的燃料支出相比，增加超過1倍。台電承擔減緩通膨政策任務，在穩定物價方面扮演消波塊角色，抵擋輸入性通膨。
至於部分立委提到政府增資填補虧損，台電澄清，增資並非填補，增資部分為政府投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，無法用於填補台電虧損，也將努力爭取政府補貼，讓累積虧損不再擴大。此外，部分委員質疑台電媒體採購成效，則表示每年透過各種不同媒體進行宣導，期望透過多元媒體通路，向各個不同目標群體傳達訊息，以滾動檢討規劃適當宣導方式促進社會溝通。