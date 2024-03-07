華爾街傳奇投資人示警！發生「經濟衰退」概率高　美股恐暴跌30%

民生用電330度以下每戶每月多付34元　台電：調電價反映合理成本

▲針對民生用電調漲，台電表示，燃料成本影響電價甚鉅，電價調整是反映合理成本，民生用電120度以下幾乎未曾調整過，偏離成本甚遠。(圖／記者黃守作攝，2024.03.05)
▲針對民生用電調漲，台電表示，燃料成本影響電價甚鉅，電價調整是反映合理成本，民生用電120度以下幾乎未曾調整過，偏離成本甚遠。(圖／記者黃守作攝，2024.03.05)

記者魏妤庭／台北報導

經濟部長王美花今（7）日赴立院報告電價調漲相關事項時，有立委質疑過往電價調漲幅度問題，台電稍早發出聲明回應表示，燃料成本影響電價甚鉅，電價調整適當反映合理成本，從2016年到2013年間就漲過5次，調幅近5成。並指出330度以下調漲5%，每戶每月僅增加34元，120度以下增加9元，其中，120度以下過去曾調降3次，偏離成本甚遠。

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台電表示，燃料成本影響電價甚鉅，電價調整是反映合理成本，過去在2005到2013年間也調漲過5次，調幅達到48.49%。並進一步說明表示，過往民生電價121至330度部分也在2008年度連續調漲2次，並非從沒漲過，而120度以下幾乎未曾調漲，還曾調降3次，導致現行單價每度1.63元比20年前的2.10元還低，偏離成本甚遠。

因此，針對外界關切民生用電調漲影響，台電認為，以330度以下調漲5%來算，對於用戶來說每月僅增加34元、120度以下增加9元、121到330度增加25元，且近年國內電價方案已盡量細緻化，有效穩定電價和控制物價波動。

台電指出，近年在台電同仁努力下，供電狀況穩健提升，早已不再缺電，備轉容量率已可維持在6至10%的穩健情況。為維持穩定供電使命，也會努力爭取政府補助，並針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利電價費率審議會綜合考量。

台電表示，2023年國際燃料價格雖回穩，但仍處在高檔，發購電燃料成本已經連續2年高達6000億以上，與俄烏戰爭前約3000億的燃料支出相比，增加超過1倍。台電承擔減緩通膨政策任務，在穩定物價方面扮演消波塊角色，抵擋輸入性通膨。

至於部分立委提到政府增資填補虧損，台電澄清，增資並非填補，增資部分為政府投資台電規劃的「穩定供電建設方案」，無法用於填補台電虧損，也將努力爭取政府補貼，讓累積虧損不再擴大。此外，部分委員質疑台電媒體採購成效，則表示每年透過各種不同媒體進行宣導，期望透過多元媒體通路，向各個不同目標群體傳達訊息，以滾動檢討規劃適當宣導方式促進社會溝通。

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