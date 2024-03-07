掛號費沒天花板引質疑！北市聯合醫院宣布「維持現況」：暫不調整
近期衛福部宣布取消「醫療機構收取掛號費參考範圍」，意味著醫療院所可以自行調整掛號，此舉引發民眾激烈反彈；根北市衛生局統計，近期調整掛號費價格的調整區間，約落在200元至300元，對面各醫院皆冒出「漲聲」，台北市立聯合醫院今（7）日宣布，「掛號費維持現況，暫不調整。」
記者孫唯容／綜合報導
衛福部於3月4日公告取消「醫療機構收取掛號費參考範圍」，並明確解釋地方衛生單位不得就掛號費調整做實質審查，引發民眾「掛號費沒天花板」、「未來漲價會看不起病」的恐慌，根據北市衛生局統計，近期調整掛號費價格的調整區間，約落在200元至300元，而現行掛號費以台北禾馨集團特別門診2500元最高。
台北市立聯合醫院表示，台北衛生局所屬市立聯合醫院負有照顧市民及弱勢族群的責任，所有預算經費及各項醫療收費標準均須送經衛生局核定。市府為減輕民眾就醫經濟負擔，及保障市民就醫權益，北市聯醫維持門診掛號費50元，急診掛號費80元；若後續基於營運成本考量欲調整掛號費，聯合醫院需依相關作業規範提報衛生局。
台北市立聯合醫院也指出，考量衛生福利部中央健康保險署於112年7月1日起已調漲健保門診藥品與急診部分負擔，北市衛生局為減輕中低收入戶、身心障礙者的經濟負擔，且避免造成民眾觀感不佳，增加民眾就醫經濟負擔，爰本市聯合醫院短期間內暫無調漲掛號費規劃；鼓勵有醫療需求的市民朋友，可以就近前往聯合醫院各院區，或是院外門診部，尋求醫療協助。