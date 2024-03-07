台中榮總開第一槍！預告漲掛號費　22醫學中心門診、急診費用一覽

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22家醫學中心門診平均落在520元至600元、急診費用950元至1080元，若再加上藥費負擔上限300元，到大醫院掛號看門診，最高要900元，急診更是沒有付超過1000元出不了醫院。而門診與急診費用最高的是台北新光醫院，門診600元、急診1080元。此外，22醫學中心都有弱勢、重大傷病者的就醫優惠措施。
🟡台北市
❗國立臺灣大學醫學院附設醫院（台大醫院）
▶門診費用：520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1000元（掛號費250元+基本部分負擔750元）
❗三軍總醫院（內湖總院&汀洲院區）
▶門診費用：520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：950元（掛號費200元+基本部分負擔750元）
❗臺北榮民總醫院（台北榮總）
▶門診費用：520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：950元（掛號費200元+基本部分負擔750元）
❗國泰綜合醫院（台北總院&汐止分院）
▶門診費用：周一~周五570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）、周六600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1000元（掛號費250元+基本部分負擔750元）
❗長庚醫院（台北長庚&林口長庚）
▶門診費用：平日520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）、夜間及假日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）
❗馬偕紀念醫院（台北總院&淡水分院）
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）、夜間及假日600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）
❗新光吳火獅紀念醫院
▶門診費用：平日600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）、夜間及假日620元（掛號費200元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1080元（掛號費330元+基本部分負擔750元）
❗臺北市立萬芳醫院
▶門診費用：520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：950元（掛號費200元+基本部分負擔750元）
🟡新北市
❗亞東紀念醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）、夜間及假日600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）
❗衛福部雙和醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）、週六及假日600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）
❗台北慈濟醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：970元（掛號費220元+基本部分負擔750元）
🟡新竹市
❗台大醫院新竹分院
▶門診費用：平日520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1000元（掛號費250元+基本部分負擔750元）
因應2024年3月1日升格醫學中心，基本部分負擔調高，門、急診掛號費個調降50元。
🟡臺中市
❗臺中榮民總醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1020元（掛號費270元+基本部分負擔750元）。2024年3月13日起，急診掛號費從現行270元調整為300元，急診費用將調整為1050元。
❗中山醫學大學附設醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1020元（掛號費270元+基本部分負擔750元）。2024年4月1日起，急診掛號費從現行270元調整為300元，急診費用將調整為1050元。
❗中國醫藥大學附設醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）
🟡彰化市
❗彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：950元（掛號費250元+基本部分負擔750元）
🟡台南市
❗國立成功大學醫學院附設醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）
❗奇美醫院
▶門診費用：平日560元（掛號費140元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1020元（掛號費270元+基本部分負擔750元）
🟡高雄市
❗高雄榮民總醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）
❗高雄長庚紀念醫院
▶門診費用：平日520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）、夜間及假日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）
❗高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）
🟡花蓮縣
❗佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院（花蓮慈濟）
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1020元（掛號費270元+基本部分負擔750元）