38婦女節8大速食優惠！麥當勞、必勝客買一送一　肯德基炸雞桶299

台中榮總開第一槍！預告漲掛號費　22醫學中心門診、急診費用一覽

▲衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，台中榮總5日開第一槍，公告3月13日調整急診掛號費，從270元漲到300元。（圖／翻攝自台中榮總官網）
▲衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，台中榮總5日開第一槍，公告3月13日調整急診掛號費，從270元漲到300元。（圖／翻攝自台中榮總官網）

記者徐銘穗/綜合報導

衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，意即取消掛號費上限，讓掛號費回歸醫療院所自決，引發正反兩派論戰，一方憂醫療恐淪階級化，另方則認同合理調整。台灣目前看病有多貴？《NOWnews今日新聞》整理全台22家醫學中心醫院最新門診、急診費用，驚見台中榮總在衛福部取消上限隔天，即搶開第一槍，公告3月13日調漲急診掛號費，台中中山醫學大學附設醫院也宣布在4月1日調漲急診掛號費。

我是廣告 請繼續往下閱讀
3月1日起，北部新增台北慈濟、雙和醫院與新竹台大分院等3家醫學中心，因應醫院升級，部分負擔也跟著調漲，民眾看病變貴了。《NOWnews今日新聞》彙整全台22家醫學中心醫院，門診、急診費用，以下收費標準均依各醫院官網資料整理，為一般健保收費，且不含藥費負擔（藥費負擔最高300元），為2024年3月7日最新資訊

22家醫學中心門診平均落在520元至600元、急診費用950元至1080元，若再加上藥費負擔上限300元，到大醫院掛號看門診，最高要900元，急診更是沒有付超過1000元出不了醫院。而門診與急診費用最高的是台北新光醫院，門診600元、急診1080元。此外，22醫學中心都有弱勢、重大傷病者的就醫優惠措施。

🟡台北市

國立臺灣大學醫學院附設醫院（台大醫院）
▶門診費用：520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1000元（掛號費250元+基本部分負擔750元）

▲近來不少病毒正流行著，尤其是RSV，有些小孩症狀都很嚴重。圖為台大醫院急診室。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲台大醫院門診520元、急診100元。（圖／記者徐銘穗攝）
三軍總醫院（內湖總院&汀洲院區）
▶門診費用：520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：950元（掛號費200元+基本部分負擔750元）

臺北榮民總醫院（台北榮總）
▶門診費用：520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：950元（掛號費200元+基本部分負擔750元）

國泰綜合醫院（台北總院&汐止分院）
▶門診費用：周一~周五570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）、周六600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1000元（掛號費250元+基本部分負擔750元）

▲汐止國泰醫院傳出急診醫師確診。（圖／民眾提供）
▲國泰醫院門診平日570元、假日600元，急診費用則為1000元。（圖／民眾提供）
長庚醫院（台北長庚&林口長庚）
▶門診費用：平日520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）、夜間及假日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）

馬偕紀念醫院（台北總院&淡水分院）
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）、夜間及假日600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）

新光吳火獅紀念醫院
▶門診費用：平日600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）、夜間及假日620元（掛號費200元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1080元（掛號費330元+基本部分負擔750元）

▲有女藝人指控住院時遭打掃男子窺視裸體，新光醫院發聲明駁斥。（圖／翻攝自新光醫院官網）
▲新光醫院是全台22間醫學中心醫院裡，收費略高的一間。（圖／翻攝自新光醫院官網）
❗臺北市立萬芳醫院
▶門診費用：520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：950元（掛號費200元+基本部分負擔750元）

🟡新北市

亞東紀念醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）、夜間及假日600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）

衛福部雙和醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）、週六及假日600元（掛號費180元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）

▲對於醫師散播不實訊息，雙和醫院表示已召開臨時懲戒委員會並做出決議，給予該醫師記大過處分，若再犯將解聘。（圖／翻攝自雙和醫院臉書）
▲雙和醫院3月1日升級醫學中心，門診費用變570元、急診變1050元。（圖／翻攝自雙和醫院臉書）
❗台北慈濟醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：970元（掛號費220元+基本部分負擔750元）

🟡新竹市

台大醫院新竹分院
▶門診費用：平日520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1000元（掛號費250元+基本部分負擔750元）
因應2024年3月1日升格醫學中心，基本部分負擔調高，門、急診掛號費個調降50元。

▲新竹台大分院因應2024年3月1日升格醫學中心，基本部分負擔調高，反將門、急診掛號費個調降50元。（圖／翻攝新竹台大分院官網）
▲新竹台大分院因應2024年3月1日升格醫學中心，基本部分負擔調高，反將門、急診掛號費個調降50元。（圖／翻攝新竹台大分院官網）
🟡臺中市

❗臺中榮民總醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1020元（掛號費270元+基本部分負擔750元）。2024年3月13日起，急診掛號費從現行270元調整為300元，急診費用將調整為1050元。

▲台中榮總3月5日公告，3月13日起急診掛號費從270元調整為300元。（圖／翻攝台中榮總官網）
▲台中榮總3月5日公告，3月13日起急診掛號費從270元調整為300元。（圖／翻攝台中榮總官網）
❗中山醫學大學附設醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1020元（掛號費270元+基本部分負擔750元）。2024年4月1日起，急診掛號費從現行270元調整為300元，急診費用將調整為1050元。

▲中山醫學大學附設醫院也在官網宣布，2024年4月1日起，急診掛號費從現行270元調整為300元。（圖／翻攝自中山醫學大學附設醫院官網）
▲中山醫學大學附設醫院也在官網宣布，2024年4月1日起，急診掛號費從現行270元調整為300元。（圖／翻攝中山醫學大學附設醫院官網）
❗中國醫藥大學附設醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）

🟡彰化市

❗彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：950元（掛號費250元+基本部分負擔750元）

🟡台南市

❗國立成功大學醫學院附設醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）

❗奇美醫院
▶門診費用：平日560元（掛號費140元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1020元（掛號費270元+基本部分負擔750元）

▲台南永康奇美醫院總院。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲台南永康奇美醫院總院。（圖／記者陳聖璋翻攝）
🟡高雄市

❗高雄榮民總醫院
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）

❗高雄長庚紀念醫院
▶門診費用：平日520元（掛號費100元+基本部分負擔420元）、夜間及假日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）

❗高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1050元（掛號費300元+基本部分負擔750元）

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院。（圖／翻攝自高雄醫學大學附設中和紀念醫院網站）
▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院。（圖／翻攝高雄醫學大學附設中和紀念醫院網站）
🟡花蓮縣

❗佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院（花蓮慈濟）
▶門診費用：平日570元（掛號費150元+基本部分負擔420元）
▶急診費用：1020元（掛號費270元+基本部分負擔750元）


掛號費上限取消！300多家醫院齊喊漲　基層診所心聲：嫌貴就離開

掛號費無上限！督保盟怒轟醫療階級化　「有錢就生，沒錢就等死」

掛號費漲價不用審查！醫改會痛罵：太荒謬　「3亂象」發生就完了

掛號費上限取消！收多少才合理　眾曝「公道價」：杜絕健保被濫用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞