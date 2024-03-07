網傳台灣抖音創辦人是他 民眾黨立委發律師函保留法律追訴權
針對網路傳言影射民眾黨立委吳春城是台灣TikTok創辦人，吳春城辦公室今指出，惡意人士於網路社群及通訊平台Facebook、YouTube及Line等散布吳春城有關不實資訊，吳春城發出律師函表示，吳春城將保留法律追訴權，必要時亦將採取後續法律行動，以正視聽。
記者邱新博／台北報導
近來社群平台如臉書、YouTube、Line中傳出，台灣抖音創辦人是民眾黨不分區立委、台灣抖音有中共持股，台灣抖音聲量最大的是柯文哲，並稱TikTok在台代理商是戰國策子公司，而吳春城之妻為現任戰國策董事長與執行長，TikTok上最多粉絲、最多人追蹤、聲量最大的政治人物是民眾黨主席柯文哲。
對此，吳春城透過律師聲明指出，第一，吳春城自宣布為立法委員參選人後，已辭去戰國策傳播集團所有職務，也不再持有任何戰國策傳播集團之關係企業股份。
第二，吳春城並非抖音或是TikTok台灣創辦人。第三，吳春城並無在任何網路社群平台進行惡意攻擊之行為。
最後，聲明強調，針對吳春城之各項不實指控，已涉嫌違反刑法第310條第2項規定之加重謗罪，為捍衛吳春城之名譽，望各界報章媒體或個人勿再散布不實謠言或進行惡意指控，吳春城將保留法律追訴權，必要時亦將採取後續法律行動，以正視聽。