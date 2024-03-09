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奧斯卡預測／席尼墨菲憑《奧本海默》橫掃3座影帝！有望再添1獎盃

▲席尼墨菲憑《奧本海默》在奧斯卡前哨戰3次封帝，有望再拿下1座奧斯卡獎盃。（圖／美聯社／達志影像）
▲席尼墨菲憑《奧本海默》在奧斯卡前哨戰3次封帝，有望再拿下1座奧斯卡獎盃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃雅琪／綜合報導

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，將於台灣時間3月11日早上8點登場。結果揭曉前，先帶大家一起看「奧斯卡影帝預測」的整體風向，依據各大頒獎結果來看，《奧本海默》席尼墨菲曾風光拿下3項影帝大獎（金球獎、英國電影學院獎、美國演員工會獎），在「奧斯卡前哨戰」大幅領先勁敵《滯留生》保羅賈麥提，是最有聲量的影帝人選！其他入圍者《大師風華：真愛樂章》布萊德利庫柏、《魯斯汀》科爾曼多明戈，以及《美國小說》傑佛瑞萊特則較無聲量參考。

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▲席尼墨菲為演出《奧本海默》，詳讀《美國普羅米修斯》傳記。（圖／UIP）
▲席尼墨菲為演出《奧本海默》，詳讀《美國普羅米修斯》傳記。（圖／UIP）
▲保羅賈麥提在《滯留生》片中演出脾氣暴躁的老師。（圖／UIP）
▲保羅賈麥提在《滯留生》片中演出脾氣暴躁的老師。（圖／UIP）
奧斯卡前哨戰廝殺！席尼墨菲開戰保羅賈麥提爭影帝

《滯留生》保羅賈麥提拿下金球獎「最佳音樂及喜劇類電影」最佳男主角，《奧本海默》席尼墨菲則奪得金球獎「劇情類電影」最佳男主角，兩人都在金球獎拿下不同類別的影帝、展開一場殊死戰！

「奧斯卡前哨戰」開打之後，保羅賈麥提獲得「評論家選擇電影獎」最佳男主角，席尼墨菲就開始殺出前線，接連拿下「英國電影學院獎」、「美國演員工會獎」影帝寶座，獲得關鍵風向獎、也帶動業內整體影帝聲量。

▲《奧本海默》席尼墨菲奪美國演員工會獎最佳男主角。（圖／美聯社）
▲《奧本海默》席尼墨菲奪美國演員工會獎最佳男主角。（圖／美聯社／達志影像）
今年47歲、來自愛爾蘭的演員席尼墨菲，演出克里斯多福諾蘭所執導的《奧本海默》主角羅伯特歐本海默，在片中成功研製原子彈之後被用於第二次世界大戰，卻發現自己間接成為殺人凶手「雙手沾滿鮮血」；席尼墨菲有著一雙充滿憂鬱氣息的淡藍色眼睛，完美演譯出從激昂情緒到自我否定的轉折，內斂壓抑的演技備受肯定，也反映在獎項與票房上，在本屆奧斯卡影帝入圍者人選來看，席尼墨菲是最有機會拿下影帝寶座的候選人。

第96屆奧斯卡頒獎典禮，將於台灣時間3月11日上午7點舉行；台灣觀眾可以透過《ABC News》線上直播、台視頻道電視直播觀看。

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