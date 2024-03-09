奧斯卡預測／席尼墨菲憑《奧本海默》橫掃3座影帝！有望再添1獎盃

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《滯留生》保羅賈麥提拿下金球獎「最佳音樂及喜劇類電影」最佳男主角，《奧本海默》席尼墨菲則奪得金球獎「劇情類電影」最佳男主角，兩人都在金球獎拿下不同類別的影帝、展開一場殊死戰！
「奧斯卡前哨戰」開打之後，保羅賈麥提獲得「評論家選擇電影獎」最佳男主角，席尼墨菲就開始殺出前線，接連拿下「英國電影學院獎」、「美國演員工會獎」影帝寶座，獲得關鍵風向獎、也帶動業內整體影帝聲量。
今年47歲、來自愛爾蘭的演員席尼墨菲，演出克里斯多福諾蘭所執導的《奧本海默》主角羅伯特歐本海默，在片中成功研製原子彈之後被用於第二次世界大戰，卻發現自己間接成為殺人凶手「雙手沾滿鮮血」；席尼墨菲有著一雙充滿憂鬱氣息的淡藍色眼睛，完美演譯出從激昂情緒到自我否定的轉折，內斂壓抑的演技備受肯定，也反映在獎項與票房上，在本屆奧斯卡影帝入圍者人選來看，席尼墨菲是最有機會拿下影帝寶座的候選人。
第96屆奧斯卡頒獎典禮，將於台灣時間3月11日上午7點舉行；台灣觀眾可以透過《ABC News》線上直播、台視頻道電視直播觀看。
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