比特幣破高站穩6萬美元！還會再漲嗎？「獎勵減半」後下跌難逃？

比特幣創新高後又猛烈下殺！分析師揭2大原因
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首先，美國核准比特幣現貨ETF上市後，持續吸引新的資金流入，過去想投資比特幣但不敢去一般交易所買的人，大多都是擔心交易所倒閉，或是被偷，但如果買的是ETF，發行的機構就必須負責，且即使是投資比特幣ETF，最終買入的依舊是比特幣本身，自然會因此快速把比特幣價格往上推。
再者，以目前來說，比特幣商用需求仍大，現在地緣政治風險憂慮加劇，許多投資者想要用比特幣規避監督，且世界各國計畫將於今年下半年降息，實際上比特幣對投資人的吸引力會更大，等同黃金的概念。
不過近期短線一下子急衝太快，持有大量比特幣的「巨鯨大戶」們開始在過前高時拋售，當巨鯨都站在賣方，散戶也沒有能力去接，才導致大幅回檔，有能力去接的都是比特幣ETF，在比特幣ETF資金進入後，推估漲勢將持續，可望一路漲到「獎勵減半」。
遇4年1次獎勵減半！比特幣會漲還是跌？
所謂的「獎勵減半」，要追溯回比特幣之父中本聰的最初的設計，也就是比特幣區塊鏈每產生21萬個區塊，挖礦獎勵就會減半。自2009年比特幣誕生以來，每4年會減半1次，比特幣已經歷3次減半，坊間預期下一次的減半日期將會在今年4月中下旬出現。
「減半」的目的在於供應和需求，保障比特幣的稀缺性和可控的供應，而「減半」的意思也並非整體比特幣數量的減半，而是比特幣挖礦的區塊獎勵會減少一半，以應對挖礦的人愈來愈多。由於加密貨幣沒有中心機構控制，礦工會因「區塊獎勵」的這個誘因而自主參與挖礦、協助比特幣運作。
比特幣發行上限為2100萬顆，這個數字是固定的，不會改變，起初每個區塊獎勵的比特幣是50顆，第一次減半後改為25顆，第二次減半後變成12.5顆，第三次減半剩12.5顆，第四次獎勵減半即將到來，將減少為每區塊3.125顆。
一旦「獎勵減半」的時間過，ETF發行的市場熱度若也跟著停滯，擔心比特幣恐出現大幅度修正，謝晨彥呼籲投資人留意操作空間，若從過去的一個經驗來看，比特幣往往在衝高以後，下跌程度可能打對折，甚至打到三折。不過究竟會跌到多少，各大機構、專家眾說紛紜，摩根大通稱比特幣減半後，對礦工盈利可能產生負面影響，比特幣恐回落至4.2萬美元，加密風投公司Spartan Group聯合創始人則認為不至於跌到這個程度。