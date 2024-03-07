害八方雲集、維力捲蘇丹紅辣椒粉風暴 津棧、佳廣沉默3天回應了
進口辣椒粉含蘇丹紅風暴持續進行，3月4日爆出津棧、佳廣兩家國際貿易有限公司進口中國的辣椒粉，遭檢出含致癌物蘇丹紅，高雄市衛生局查出違規產品3萬4414公斤已流向7縣市下游廠商，包括知名餐飲連鎖品牌，八方雲集、海底撈、維力食品工業都入列。事件發生至今，津棧、佳廣兩家國際貿易有限公司終於今（7）日發表聲明，道歉之外，更強調該進口辣椒粉一直都有送驗，結果均為「未驗出」，因此對於此次高雄市衛生局驗出公司有七批辣椒粉產品含有蘇丹色素三號一事，亦深感不解。
記者葉盛耀/綜合報導
該次案件中，共有6264公斤中國辣椒粉流向知名鍋貼店八方雲集，而八方雲集更於3月5日一早發出聲明，強調並未採購，但遭到高雄市衛生局打臉，調查查出有3份進口報單，確實有5批違規辣椒粉明確流向八方雲集。後八方雲集才又再次發布聲明，將立即全面配合高雄市衛生局查核，並自主擴大停止使用該供應商之原料。
至於彰化「維力」食品則有520公斤，不過彰化縣衛生局前往現場稽查，經過比對發現批號、品名、出貨日期與數量都不同，已令業者現場1,296公斤有疑慮半成品及成品，暫時停止使用及出貨，並全面進行抽驗。後維力食品也發布4點聲明強調早在去年12月已進行檢驗，而且全部合格。
至於海底撈「血旺調味料」則已出貨至全台16分店，除已退貨734公斤，各分店目前回收下架145.846公斤。
事實上，津棧、佳廣兩家國際貿易有限公司代表人為親戚，業務各自發展，但進口原料由一單位統一送檢。事件自3月4日發生至今已第四天，兩家貿易公司沈默3天後在今（7）日終於說話了，除了為此事件道歉之外，並強調關於自家進口之辣椒粉皆一直有送驗，於去（2023）年1月至12月送驗次數累積達169次，關於蘇丹紅色素四項之檢驗也達30次；今（2024）年1月～3月1日之間，也送驗達55次，蘇丹紅色素四項之檢驗也達14次，結果均為「未驗出」，因此對於此次高雄市衛生局驗出公司有七批辣椒粉產品含有蘇丹色素三號一事，亦深感不解。
津棧與佳廣也強調，會積極配合後續主管機關及司法機關調查，也已申請複驗，以釐清問題所在。業者並向記者強調，一直以來都戰戰兢兢工作，因為第一次面對此類事件，又為當地小公司，這幾天都在忙著配合調查，終於在今（7）日才能有時間出面說明。