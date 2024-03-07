雲豹能源祭出高股息！去年EPS達8.77元、年增翻倍　配息6.1元

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雲豹能源總經理趙書閔表示，去年營運動能以太陽光電及儲能工程收入為主，而隨再生能源占比提高，且政府逐步開放電力交易自由化，綠電交易佔營收比重增加；另一方面也積極發展水資源再利用，水處理工程也為營收帶來穩定挹注。
她分享，自2021年起，雲豹能源積極轉型，除了多元再生能源，切入水處理市場，更領先轉型為循環經濟永續投資商，並以綠能環保為主軸，透過布局不同領域永續項目，創造多元收入，帶動整體營運持續成長。
展望今（2024）年，在太陽光電部分，目前太陽光電開發持有裝置量達600MW，除了持續開發投資建置新案場外，將收購優良太陽光電案場；儲能部分，已開工兩座全台灣單一最大的100MW儲能案場，預計今年完工，接下來也會積極推展小型儲能。
而水處理子公司煒盛環科於雲豹入主後，取得標案的金額大增，且加入儲能與綠電等綠能環境工程規劃，今年亦持續進行桃園國際機場西側汙水處理工程等標案，將持續帶來中長期穩定挹注。
此外，綠電交易更炙手可熱，今年供電度數將會較去年成長三倍，在綠電市場供不應求的情況下，公司將持續與各大再生能源發電業者合作收電，並滿足不同客戶的綠電需求。
雲豹能源今年跨足海外市場，鎖定東南亞越南、菲律賓、泰國、印尼等台商投資發展之主力國家，投資建置太陽光電案場，最快今年開始貢獻營收。
日前雲豹能源也與泰國上市公司Sermsang Power Corporation PLC.（簡稱SSP）能源集團簽署合作備忘錄，共同開發海外再生能源，公司看好未來三到五年內，海外再生能源市場將會蓬勃發展。