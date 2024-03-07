高雄「罷韓」餐廳宣布4月停業！老闆曝原因　曾禁下載抖音者入內

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位於高雄鼓山區的「釣客食堂」，2019年時曾在店內發放「罷韓連署提議書」，並貼出禁止韓粉進入的公告，老闆葉人瑞的政治色彩相當鮮明，更成為當時韓粉出征的對象。
而在2020年罷韓成功之後，釣客食堂更曾一度推出新菜單「光復包瑜鍋」慶祝，當時也吸引許多客人前往朝聖。
全台第一槍！釣客食堂禁止抖音入內
2023年時，日本壽司郎遭高中生拍攝舔醬油罐頭的惡搞抖音影片，結果導致一系列模仿風潮。當時「釣客食堂」老闆更直接在大門貼上「手機下載抖音禁止入內」的標語。
當時餐廳老闆葉人瑞接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，雖然不會真的檢查手機，但貼出警語是為了提早預防，若真的有抖音用戶為了拍片，影響到客人用餐權益，請會直接將挑戰者請出店外。
結果最終該標語引來3千多名網友點讚，並且有許多在地商家也紛紛響應，向老闆索取貼紙後貼在店門口。
不堪長期虧損！釣客食堂宣布停業
今（7）日釣客食堂在臉書上發出「結束營業通知」，老闆坦言「因為不堪長期虧損及客流量稀少，所以我們決定在4/10結束營業」。不過老闆也表示：「店絕對是暫時休息！調整好會再一次重新出發」，預告了釣客食堂「未來會再回來的」。
「再多的錢也扛不住每個月持續不斷虧損」老闆提到，「長期以來，我們盡力做到最好，把最新鮮的食材帶給大家！也將最平價份量十足的餐點供客人享用，以後我們會更審視適合本店的地點！」
老闆指出，過去一直很希望能全國走透透去每一個育幼院煮海鮮粥給所有弱勢團體吃，這一次的結束，本店也將履行承諾！來一趟全國跑透透！將愛心傳遞到全國的每一個角落。