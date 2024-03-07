電價調漲不分級距影響大！330度以下、近1400萬戶每月得多繳34元
3月即將召開電價審議委員會，討論4月電價調整問題。經濟部長王美花今（7）日赴立院報告電價調漲相關事項時，針對多位立委批質詢民生用電調漲級距降至120度以下，她回應表示，電價調漲方案會照顧小用電戶，試算民生用電漲5%，330度以下每戶每月多34元，120度以下多9元。根據台電統計顯示，實際上影響的用電戶（住宅），估計近1400萬戶，影響範圍甚廣。
記者魏妤庭／台北報導
經濟部長王美花今日出席立院報告電價調漲方案，將不分產業級距全面調漲，就連之前多次凍漲的民生用電也將調漲，因此，有多位立委不斷詢問民生用電漲價具體方案。
王美花雖未正面回應，僅強調送到電價審議委員會後確定，但也在現場展示電價調漲試算結果。並表示，330度以以下用戶佔68%，以民生用電調漲5%來計算，330度以下每戶每月只多付34元、121度到330度每月多25元、120度以下每月多付9元
不過，根據台電統計，去年一般家庭平均每月用電約338度左右，而去年12月底的統計數據顯示，住宅用戶佔全部用戶9成，也就是說，大約有1357萬戶受此波調漲影響。
此外，針對民生用電調漲一事，台電今日發聲明表示，台電2006年至2013年就調漲過5次，漲幅達48.9%，而121到330度部分也曾在2008年連續調漲2次，並非從未漲過，120度以下則是凍漲已久，甚至還調降3次，導致現在的單價每度1.63元，竟比20年前的2.10元還低，偏離成本甚遠。