安定民心？26間部立醫院「不漲掛號費」 價格100元有找或免費
衛福部近期公告停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」、掛號費不再有天花板，衛生局也不得對醫療院所掛號費進行審查，引發民眾不安，唯恐掛號費集體上漲。衛福部今（7）日傍晚發布新聞稿表示，26間部立醫院不會漲掛號費，且門診掛號費多數醫院在100元以下，也有醫院不收掛號費。
記者林志怡／台北報導
行政院衛生署於民國99年公告「醫療機構收取掛號費參考範圍」，但衛福部於3月4日發出公告、宣布即起停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，引發消基會、醫改會、病友團體等反彈，認為掛號費失去了參照標準，民眾恐面臨眾多診所紛紛調高掛號費的窘境，尤其消基會與醫改會都表示强烈反對。
衛福部宣布，部方所屬26家醫院現行的掛號費，多數醫院已多年未調漲，門診掛號費多數醫院在100元以下，也有醫院不收掛號費，衛福部雖取消全國統一的醫療院所掛號費上限，但經今日上午評估後衛福部26家所屬醫院仍然維持暫不調漲。
此外，衛福部強調，26家部立醫院承擔國家的公共政策實施，協助政府落實公共衛生與社會福利任務，具有平衡城鄉差距之任務，雖然營運成本逐年增加，但醫院成立宗旨仍以醫療服務與照顧弱勢族群為首要，雖因大部份所屬醫院位處偏遠離島地區及特殊醫療院所，經營更屬不易，為照顧民眾的健康，減輕民眾的經濟負擔，因此衛福部部所屬26家醫院暫不調漲掛號費。