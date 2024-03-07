半導體上游為王！神隊友來了　00941成立、3月15日掛牌

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葉松炫進一步提到，2024年開年以來日股維持強勁表現，利多消息也一波接著一波，根據Bloomberg統計，日經 225指數 3月 4日史上首度漲破 4萬點大關，且今年到3月4日為止已上漲20.49%，更以科技股表現亮眼，其中日本最大半導體設備商東京威力科創今年來上漲達 63.67%，全球半導體產業最大自動化測試設備供應商艾德萬測試今年也有 59.91%的漲幅，顯見半導體類股成為日經指數突破新高的重要推手。
追蹤 ICE FactSet上游半導體指數的中信上游半導體（00941）不僅擁有關鍵技術的設備廠，同時還掌握獨家專利的材料商，前十大持股中就有東京威力科創，其半導體設備市占率達17%，同時也是台積電的軍火庫；另在材料商部分，前十大中還有全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學，在半導體材料市占率達30%。
有別於高股息ETF新選擇，中國信託投信推出中信上游半導體（00941）是一檔追求資本利得的ETF，並無配息，有機會更快累積財富複利，其投資組合專攻掌握半導體關鍵技術的設備製造及材料製造兩大產業。中國信託投信表示，對於募集期間還來不及參與中信上游半導體（00941）的投資人，可於3月15日上市後透過各大券商申購，搭上半導體產業復興列車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。