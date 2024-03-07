華爾街傳奇投資人示警！發生「經濟衰退」概率高　美股恐暴跌30%

半導體上游為王！神隊友來了　00941成立、3月15日掛牌

▲全台首檔鎖定全球半導體上游設備及材料廠ETF中信上游半導體（00941）已於3月6日正式成立，擬定3月15日掛牌上市，成為海外股票型ETF生力軍。（圖／NOWnews資料照片）
▲全台首檔鎖定全球半導體上游設備及材料廠ETF中信上游半導體（00941）已於3月6日正式成立，擬定3月15日掛牌上市，成為海外股票型ETF生力軍。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股連4日創高，今（7）日終場漲194點，收在19693點，漲幅近1%，成交金額突破新台幣5000億元，來到5046億元，其中台積電再度創高，盤中來到769元新天價，終場收在760元創新猷，也讓相關半導體設備股強強滾，尤其在AI浪潮推波助瀾下，半導體ETF受到矚目。全台首檔鎖定全球半導體上游設備及材料廠ETF中信上游半導體（00941）已於3月6日正式成立，擬定3月15日掛牌上市，成為海外股票型ETF生力軍。

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中信上游半導體（00941）經理人葉松炫表示，半導體產業為各國的兵家必爭之地，在各國政策紅利支撐下，晶圓廠遍地開花，上游供應商掌握政策龐大商機，推升設備材料廠營運大進補，日本政府更是傾全國之力振興半導體產業，預料日本將重返世界舞台，而今年只是個開始。

葉松炫進一步提到，2024年開年以來日股維持強勁表現，利多消息也一波接著一波，根據Bloomberg統計，日經 225指數 3月 4日史上首度漲破 4萬點大關，且今年到3月4日為止已上漲20.49%，更以科技股表現亮眼，其中日本最大半導體設備商東京威力科創今年來上漲達 63.67%，全球半導體產業最大自動化測試設備供應商艾德萬測試今年也有 59.91%的漲幅，顯見半導體類股成為日經指數突破新高的重要推手。

▲中信上游半導體（00941）指數國家及產業配置。（圖／中信上游半導體提供）
▲中信上游半導體（00941）指數國家及產業配置。（圖／中信上游半導體提供）
追蹤 ICE FactSet上游半導體指數的中信上游半導體（00941）不僅擁有關鍵技術的設備廠，同時還掌握獨家專利的材料商，前十大持股中就有東京威力科創，其半導體設備市占率達17%，同時也是台積電的軍火庫；另在材料商部分，前十大中還有全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學，在半導體材料市占率達30%。

有別於高股息ETF新選擇，中國信託投信推出中信上游半導體（00941）是一檔追求資本利得的ETF，並無配息，有機會更快累積財富複利，其投資組合專攻掌握半導體關鍵技術的設備製造及材料製造兩大產業。中國信託投信表示，對於募集期間還來不及參與中信上游半導體（00941）的投資人，可於3月15日上市後透過各大券商申購，搭上半導體產業復興列車。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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