奧斯卡懶人包！直播平台、「肯尼」超羞恥演出　6大看點一次抓

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今年奧斯卡頒獎典禮同樣由台視取得轉播權，屆時將會全程同步LIVE直播紅毯和典禮，星光大道預計3月11日（一）上午6點30分至7點播出，頒獎典禮則是上午7點至10點，有中文口譯和解析，中文字幕重播時間為3月16日晚上6點30分至10點。據了解，本屆奧斯卡盛會在兩岸三地的華人區只有台灣會直播，中國大陸、香港、澳門觀眾都無法收看。
吉米金摩連莊主持人 罷工、大選等著被挖苦
美國影藝學院去年底公布，今年奧斯卡頒獎典禮由知名脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）連任，這是他第4次主持奧斯卡頒獎典禮，去年吉米金摩的表現普遍獲得好評，也反應在回升的收視率上，吉米金摩表示：「我一直夢想能不多不少剛好主持4次奧斯卡頒獎典禮。」外界預期，除了入圍者和作品，好萊塢大罷工、美國總統大選等時事議題，將會成為吉米金摩的笑哏。
《奧本海默》提名13項最火燙 女主角死亡之組
本屆大熱影片為橫掃13項入圍的《奧本海默》，一舉囊括最佳影片、導演、男主角等大獎提名，為今年最大贏家，已經抱走金球獎、美國演員工會獎、英國電影學院獎影帝的席尼墨菲幾乎篤定被看好出線，小勞勃道尼的男配角獎也可以說是囊中之物，最佳女主角較有懸念，預期會是《可憐的東西》艾瑪史東、《花月殺手》莉莉葛萊史東之爭，前者將挑戰第二座影后，後者得獎將會誕生史上首位美國原住民影后。
雷恩葛斯林重現「肯尼之歌」 恥度大開
按照往例，表演節目由最佳原創歌曲入圍者現場演出，今年較受關注的莫過於以《芭比》「肯尼」一角入圍最佳男配角的雷恩葛斯林，他將登台演唱於電影中表演的歌舞〈I'm Just Ken〉，該曲製作人馬克朗森也會一同上台演出，這首恥度不小的曲子屆時會如何呈現，可說是萬眾矚目，此外，得獎呼聲最高、由怪奇比莉演唱的〈What Was I Made For? 〉也會原音重現。
台灣導演佳作沒缺席 《金門》搶最佳紀錄短片
曾經獲頒奧斯卡終身成就獎的日本動畫大師宮崎駿，時隔10年再憑半自傳奇幻之作《蒼鷺與少年》問鼎最佳動畫片獎，其他競爭者還有《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《元素方程式》及《怪物少女妮莫娜》，另外，值得一提的是，台裔美籍導演江松長執導的《金門》入圍最佳紀錄短片獎，成為首部角逐奧斯卡的紀錄片，屆時是否掄元，台灣民眾都在關注。
頒獎嘉賓星光熠熠 老萊塢大咖閃耀奧斯卡
今年受邀擔任頒獎人的卡司閃亮，去年帝后布蘭登費雪、楊紫瓊頒發最佳男女主角獎，關繼威、潔美李寇蒂斯頒發最佳男女配角獎，其他負責頒獎的好萊塢明星還有馬修麥康納、珍妮佛勞倫斯、米高基頓、巨石強森、尼可拉斯凱吉、克里斯漢斯沃、艾爾帕西諾、露琵塔尼詠歐、奧塔薇亞史班森、千黛亞等人。
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