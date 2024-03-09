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奧斯卡懶人包！直播平台、「肯尼」超羞恥演出　6大看點一次抓

▲奧斯卡懶人包，直播平台、「肯尼」超羞恥演出，6大看點一次抓。（圖／華納兄弟提供）
▲奧斯卡懶人包，直播平台、「肯尼」超羞恥演出，6大看點一次抓。（圖／華納兄弟提供）

記者楊穎軒／綜合報導

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間3月11日上午8點舉行，地點在加州洛杉磯好萊塢杜比劇院，今年熱門影片有《奧本海默》、《芭比》、《可憐的東西》、《花月殺手》等，《NOWnews今日新聞》整理懶人包資訊，包括直播平台和時間、「肯尼」雷恩葛斯林大恥度表演、死亡之組獎項等6大看點。

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台視LIVE直播紅毯、典禮　陸港澳觀眾看不到

今年奧斯卡頒獎典禮同樣由台視取得轉播權，屆時將會全程同步LIVE直播紅毯和典禮，星光大道預計3月11日（一）上午6點30分至7點播出，頒獎典禮則是上午7點至10點，有中文口譯和解析，中文字幕重播時間為3月16日晚上6點30分至10點。據了解，本屆奧斯卡盛會在兩岸三地的華人區只有台灣會直播，中國大陸、香港、澳門觀眾都無法收看。

吉米金摩連莊主持人　罷工、大選等著被挖苦

美國影藝學院去年底公布，今年奧斯卡頒獎典禮由知名脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）連任，這是他第4次主持奧斯卡頒獎典禮，去年吉米金摩的表現普遍獲得好評，也反應在回升的收視率上，吉米金摩表示：「我一直夢想能不多不少剛好主持4次奧斯卡頒獎典禮。」外界預期，除了入圍者和作品，好萊塢大罷工、美國總統大選等時事議題，將會成為吉米金摩的笑哏。

▲吉米金摩4度接下奧斯卡頒獎典禮主持棒。（圖／The Academy IG）
▲吉米金摩4度接下奧斯卡頒獎典禮主持棒。（圖／The Academy IG）
《奧本海默》提名13項最火燙　女主角死亡之組

本屆大熱影片為橫掃13項入圍的《奧本海默》，一舉囊括最佳影片、導演、男主角等大獎提名，為今年最大贏家，已經抱走金球獎、美國演員工會獎、英國電影學院獎影帝的席尼墨菲幾乎篤定被看好出線，小勞勃道尼的男配角獎也可以說是囊中之物，最佳女主角較有懸念，預期會是《可憐的東西》艾瑪史東、《花月殺手》莉莉葛萊史東之爭，前者將挑戰第二座影后，後者得獎將會誕生史上首位美國原住民影后。

▲席尼墨菲（左）、小勞勃道尼主演《奧本海默》，雙雙拿下金球獎影帝和男配角獎項。（圖／美聯社／達志影像）
▲《奧本海默》席尼墨菲（左）、小勞勃道尼拿獎拿到手軟。（圖／美聯社）
雷恩葛斯林重現「肯尼之歌」　恥度大開

按照往例，表演節目由最佳原創歌曲入圍者現場演出，今年較受關注的莫過於以《芭比》「肯尼」一角入圍最佳男配角的雷恩葛斯林，他將登台演唱於電影中表演的歌舞〈I'm Just Ken〉，該曲製作人馬克朗森也會一同上台演出，這首恥度不小的曲子屆時會如何呈現，可說是萬眾矚目，此外，得獎呼聲最高、由怪奇比莉演唱的〈What Was I Made For? 〉也會原音重現。

▲雷恩葛斯林（右）和王牌音樂製作人馬克朗森將登台表演。（圖／The Academy臉書）
▲雷恩葛斯林（右）和王牌音樂製作人馬克朗森將登台表演。（圖／The Academy臉書）
▲怪奇比莉（右）和哥哥菲尼斯將一同登台演繹《芭比》主題曲〈What Was I Made For? 〉。（圖／The Academy臉書）
▲怪奇比莉（右）和哥哥菲尼斯將一同登台演繹《芭比》主題曲〈What Was I Made For? 〉。（圖／The Academy臉書）
台灣導演佳作沒缺席　《金門》搶最佳紀錄短片

曾經獲頒奧斯卡終身成就獎的日本動畫大師宮崎駿，時隔10年再憑半自傳奇幻之作《蒼鷺與少年》問鼎最佳動畫片獎，其他競爭者還有《蜘蛛人：穿越新宇宙》、《元素方程式》及《怪物少女妮莫娜》，另外，值得一提的是，台裔美籍導演江松長執導的《金門》入圍最佳紀錄短片獎，成為首部角逐奧斯卡的紀錄片，屆時是否掄元，台灣民眾都在關注。

▲宮崎駿過去總留著一臉白鬍子示人，剃掉鬍子後不少粉絲一時間認不出來。（圖／甲上娛樂臉書）
▲宮崎駿再次以《蒼鷺與少年》角逐奧斯卡。（圖／甲上娛樂臉書）
▲紀錄片《金門》衝進奧斯卡爭獎，創下台灣影史紀錄，導演江松長盼倡導兩岸和平。（圖／高雄市電影館提供）
▲紀錄片《金門》拿到奧斯卡入圍門票，創下台灣影史紀錄。（圖／高雄市電影館提供）
頒獎嘉賓星光熠熠　老萊塢大咖閃耀奧斯卡

今年受邀擔任頒獎人的卡司閃亮，去年帝后布蘭登費雪、楊紫瓊頒發最佳男女主角獎，關繼威、潔美李寇蒂斯頒發最佳男女配角獎，其他負責頒獎的好萊塢明星還有馬修麥康納、珍妮佛勞倫斯、米高基頓、巨石強森、尼可拉斯凱吉、克里斯漢斯沃、艾爾帕西諾、露琵塔尼詠歐、奧塔薇亞史班森、千黛亞等人。

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