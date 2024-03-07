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超級股東會要來了！ 這11天最搶手登記額滿　金管會提醒2新規上路

▲每年5、6月都是股東旺季，金管會今（7）日公布今（2024）年已有11天登記達80家上限，其中有9天更落在6月。（圖／記者顏真真攝）
▲每年5、6月都是股東旺季，金管會今（7）日公布今（2024）年已有11天登記達80家上限，其中有9天更落在6月。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

超級股東會要來了！金管會今（7）日公布最新統計，截至目前已登記召開股東會的上市櫃、興櫃公司，有1家選在3月召開，22家選在4月，另有737家將於5月開會，最多還是落在6月，高達1385家，其中更有11天已登記額滿，1天最多80家舉行股東會，而且有9天落在6月。金管會也提醒，各家公司辦理股東會相關事務時，應留意2項新規定，有632家上市櫃實收資本額達新台幣20億元以上或外陸資持股達3成以上，須在股東常會30天前上傳議事手冊及會議補充資料。

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由於每家公司都想挑選黃道吉日召開股東會，因此，截至目前已有11天達到舉辦股東會家數80家的上限，包括5月30日、5月31日、6月12日、6月13日、6月14日、6月18日、6月19日、6月20日、6月21日、6月25日及6月26日。由於登記截止日至3月15日，在此之前還可再修改、更換股東會召開日期。

不過，金管會也提醒，今年公司辦理股東會相關事務要注意兩大新規定上路。首先，公開發行公司應於股東常會開會21日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至金管會指定的資訊申報網站；但上市櫃公司實收資本額達新台幣20億元以上或外資及陸資持股比率合計達3成以上者，應於股東常會開會30日前完成前開電子檔案之傳送。

根據金管會統計，截至去年12月底，符合實收資本額達20億元以上條件者，再加上最近期召開股東常會股東名簿中外陸資持股達3成以上者，共有517家上市公司及115家上櫃公司，合計632家上市櫃公司必須提前上傳股東會議事手冊及會議補充資料。

另外，為便利股東行使選舉權以落實股東行動主義，金管會已擴大規範興櫃公司自2025年1月1日起，董事及監察人選舉應採候選人提名制度，並載明於章程。興櫃公司董事及監察人選舉尚未採候選人提名制者，應於今年股東會儘快完成公司章程之修訂，以保障股東權益。符合條件的興櫃公司共有 334 家。

另外，為便利股東行使表決權，金管會已擴大規範興櫃公司自2025年1月1日起，董事及監察人選舉應採候選人提名制度，並載明於章程。興櫃公司董事及監察人選舉尚未採候選人提名制者，應於今年股東會儘快完成公司章程之修訂，以保障股東權益。

同時，金管會已將強制提供電子投票的適用範圍擴大至全體上市櫃及興櫃公司，並配合公司法修正放寬公開發行公司得以視訊方式召開股東會，督導台灣集中保管結算所建置股東會視訊會議平台，提供股東多元參與股東會的管道，鼓勵股東充分運用電子投票或以視訊方式參加股東會，積極參與股東會，以提升股東行動主義，提升公司治理。

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