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全台首座SGS查證劇場！兩廳院推3年減碳計畫、電子化年減17噸碳排

▲兩廳院完成組織型溫室氣體盤查，成為全台首座獲SGS查證的劇場，今（7）日獲頒盤查證書。（圖／兩廳院提供）
▲兩廳院完成組織型溫室氣體盤查，成為全台首座獲SGS查證的劇場，今（7）日獲頒盤查證書。（圖／兩廳院提供）

記者李琦瑋／台北報導

近年來台灣表演藝術產業吹起一股綠色劇場風潮，國家兩廳院自2016年開始，建設並優化無障礙硬體設施，接續發展場館共融服務項目，2021年依據聯合國永續發展目標（SDGs）制定發展方向，導入永續概念於場館營運當中，並設定場館6大永續願景，並在今（7）日公布已完成ISO14064-1:2018組織型溫室氣體盤查，成為全台首座獲SGS查證的劇場，並宣布未來3年減碳計畫，為表演藝術產業的永續營運寫下新的里程碑。

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兩廳院藝術總監劉怡汝形容溫室氣體盤查是兩廳院「站上體重計」、確認現在的溫室氣體「體重」。根據盤查的結果，其中以全館常年電力支出為最大碳排來源，約占75%；使用產品項目約占14%，主要為文宣品；主合辦節目及推廣活動的訪客運輸及商務旅行占約7%。兩廳院並持續依據盤查結果執行「減重」計畫，將從綠色採購、節約能源、鼓勵大眾運輸、減量印刷等4大方向進行。

兩廳院指出，本次的溫室氣體盤查，動員跨部門30多位永續小組成員，在專業顧問的引導下，依循ISO 14064-1:2018標準，在兩廳院營運控制邊界內，針對二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）等7種常見溫室氣體進行盤查，並先針對兩廳院間接排放類別進行初盤，鑑別出重大間接排放源後，再將直接排放、輸入能源的間接排放、運輸造成的間接排放及使用商品之間接排放等4個重要排放類別納入報告邊界。

兩廳院表示，耗時半年蒐集整理超過3,000筆排放數據，完成2022年首年度溫室氣體排放盤查，並委請公正第三方查證單位、台灣檢驗科技股份公司（SGS）進行查證，以確保數據的準確性，成為台灣第一個通過 SGS 最新版ISO 14064-1溫室氣體查證的藝文場館。

除了公布溫室氣體盤查結果外，兩廳院今天也宣布，2023年至2025年的3年減碳計畫，共分為4大類：綠色採購、節約能源、鼓勵大眾運輸、減量印刷。

減碳方案包含PAR雜誌全面電子化，每年減少17.16公噸碳排放；汰換6部給水系統馬達、前台照明燈具、導入冰水主機AI人工智慧能管系統，預計每年可節電434,676度電；汰換戲劇院、音樂廳、演奏廳、實驗劇場之觀眾席燈及舞台燈具，平均節電率可達78%；員工商務旅行以使用大眾交通為主、採購國外機票綜合考量最佳里程與成本；公務用品採購也將遵循綠色採購要件，汰換高GWP值（全球暖化潛勢）的老舊設備、高碳排交通工具、採購環保產品等等。

劉怡汝說，「很多人都認為表演藝術產業談永續是困難的，但我們相信成功是從生活中最小的事情開始累積，從執行度最容易的事出發，減少抗拒感，積沙成塔，目標就不會那麼艱困。降低困難度能讓永續成為持久賽，一步一步走下去。」

兩廳院提到，自2022年起編撰永續年報，彙整兩廳院的永續願景、行動方針、執行項目及成果，並呼應SDGs永續發展目標，以此反映場館永續策略與決心；同時為了讓永續成果更為透明，將於今年上半年推出官網永續頁面，集結永續相關節目、活動、報告及政策，方便大眾查閱。

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