中市布建長照資源 攜手慈濟醫院打造市立綜合長照機構

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衛生局指出，此案以公益為主，為妥善照顧失能失智及孤苦無依的長輩，由衛生局辦理綜合式長照機構，設置住宿長照床200床及失智失能混合的日間照顧60人，規劃長期照顧、安寧照顧、失智照顧專區，市府今年編列15床公費床費用，明年起加倍增至30床，提供孤苦無依的市民長照服務，感謝佛教慈濟醫療財團法人今年就加碼先提供30床公費床，期待未來的20年，市民能獲得更全面、優質及暖心的照顧服務。
衛生局長曾梓展表示，慈濟除提出優渥的公益回饋條件，過去也累積許多長照的豐富經驗且承諾可協助市府緊急安置個案，最終全體委員一致通過佛教慈濟醫療財團法人為最優申請人，其核心價值為照顧好台中市民，符合市府照顧孤苦無依的宗旨，並承諾協助打造台中市第一家暖心成為標竿的市立綜合長照機構，成就三贏局面。
慈濟醫院長簡守信也表示，將依市府「樂活溫馨長照」目標規劃「最先進的智慧科技整合照護」、「最永續的幸福健康園區」、「最堅強的跨專業整合照護」、「最周延的一條龍照護體系」等四大營運方針，透過尊重（Honor）、健康（Health）、用心（Heart）、快樂（Happiness）、如家（Home）等「五福（有福）」照護，並比照台中慈濟護理之家推動「返家率」，建構以社區為基礎的整合式服務。