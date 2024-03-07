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中市布建長照資源 攜手慈濟醫院打造市立綜合長照機構

▲台中仁愛之家轉型，衛生局與慈濟醫院簽約ROT案，合力打造全市首家市立綜合長照機構。（圖／市府提供）
▲台中仁愛之家轉型，衛生局與慈濟醫院簽約ROT案，合力打造全市首家市立綜合長照機構。（圖／市府提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市政府衛生局去年初接下仁愛之家多功能大樓轉型為綜合長照機構，積極執行整體前置規劃，經歷可行性評估、公聽會、先期規劃及公告招商，共有5家廠商投標，經全體委員通過佛教慈濟醫療財團法人為最優申請人，今日舉行簽約ROT案，合力打造全市第一家市立綜合長照機構，預計今年9月底前完成設立及營運。

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衛生局表示，人口老化是全球趨勢，台中市長照服務需求人數已超過9萬，面對與日俱增的失能人口，市府積極布建各類長照資源，市長盧秀燕為能提供優質及足夠的長照服務量能，特別把仁愛之家多功能大樓轉型為長照機構，所以台中市立仁愛綜合長照機構ROT案，是台中市仁愛之家的延續。

衛生局指出，此案以公益為主，為妥善照顧失能失智及孤苦無依的長輩，由衛生局辦理綜合式長照機構，設置住宿長照床200床及失智失能混合的日間照顧60人，規劃長期照顧、安寧照顧、失智照顧專區，市府今年編列15床公費床費用，明年起加倍增至30床，提供孤苦無依的市民長照服務，感謝佛教慈濟醫療財團法人今年就加碼先提供30床公費床，期待未來的20年，市民能獲得更全面、優質及暖心的照顧服務。

衛生局長曾梓展表示，慈濟除提出優渥的公益回饋條件，過去也累積許多長照的豐富經驗且承諾可協助市府緊急安置個案，最終全體委員一致通過佛教慈濟醫療財團法人為最優申請人，其核心價值為照顧好台中市民，符合市府照顧孤苦無依的宗旨，並承諾協助打造台中市第一家暖心成為標竿的市立綜合長照機構，成就三贏局面。

慈濟醫院長簡守信也表示，將依市府「樂活溫馨長照」目標規劃「最先進的智慧科技整合照護」、「最永續的幸福健康園區」、「最堅強的跨專業整合照護」、「最周延的一條龍照護體系」等四大營運方針，透過尊重（Honor）、健康（Health）、用心（Heart）、快樂（Happiness）、如家（Home）等「五福（有福）」照護，並比照台中慈濟護理之家推動「返家率」，建構以社區為基礎的整合式服務。

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