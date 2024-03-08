38婦女節！北海道雪糕推4新品「第2件10元」　哈根達斯38元搶爆　

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折田将大運用新品葡萄乾奶油餅乾、紅茶奶蓋及暢銷熱款牛奶巧酥，創作出三款Niseko創意甜點，牛奶巧酥用類似泡芙外觀，杏仁焦糖口味zakuzaku 脆脆和可可餅乾增加多層次口感，灑落些許金箔，帶出秋冬的日式奢華感。
紅茶奶蓋則混搭台日食材，細碎的抹茶蛋糕體做為綠色草地，加上紅芭樂果泥跟水蜜桃果泥與當季草莓切片，呈現春天百花齊放的繽紛感。第三道新品葡萄乾奶油餅乾雪糕則以北海道Niseko粉雪天堂為創作靈感，利用糖霜粉、蛋白片以及紅酒果凍創作出帶有濃厚藝術感的冬季雪景甜點。
慶祝2024新品上市，Niseko與各大通路促銷接連登場，即日起至4月2日止，於7-11購買Niseko 和 Poki系列冰品享獨家優惠價，參加登錄發票最大獎可抽雙人來回機票。OK便利商店即起至4月3日第2件7折、萊爾富3月13日至4月2日第2件5折，全家則是3月20日至4月16日Niseko 北海道乳雪糕/雪派任二件6折。
此外，Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會，以提升職場性別平權為主軸，啟動台灣首屆 The Rose Project 全球計畫。即日起至3月10日，凡至 Häagen-Dazs 門市消費外帶 3 球冰淇淋或盒裝品脫，即享「加 38 元多一件」好康；3月8日國際婦女節當日，加碼 Häagen-Dazs 會員，可享外帶「單球冰淇淋38元」優惠！而且當日加入的新會員也可同享優惠，每人限購一球。