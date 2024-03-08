全聯6折生鮮瘋搶！男喊別再買了　勸世理由婆媽愣住：意外的合理

38婦女節！北海道雪糕推4新品「第2件10元」　哈根達斯38元搶爆　

▲Niseko北海道雪糕推出4種新口味，由台灣超人氣日本藍帶甜點主廚折田将大創作出3款甜點。（圖／Niseko提供）
▲Niseko北海道雪糕推出4種新口味，由台灣超人氣日本藍帶甜點主廚折田将大創作出3款甜點。（圖／Niseko提供）

記者徐銘穗/綜合報導

38婦女節冰品優惠！台隆集團旗下Niseko北海道乳雪糕推4款全新口味，有紅茶奶蓋、葡萄乾奶油餅乾、海鹽焦糖、芒果優格，在日本藍帶甜點型男主廚巧手下，幻化成3道絕美甜點。即起至4月2日Niseko雪糕在7-11享「第2件10元」優惠。此外，即起至3月10日，Häagen-Dazs哈根達斯也有「單球冰淇淋38元」優惠。

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Niseko雪糕新品發表會找來滑雪女神王心恬與台灣超人氣排隊名店「折田菓舖」的日本藍帶甜點主廚折田将大，品牌主理人、台隆集團千金黃筱涵也一同亮相，甜美外型十分搶鏡，她也曾在去（2023）年中華職棒味全對中信時擔任開球嘉賓，令網友十分驚豔。

▲Niseko新品發表會，左起「折田菓舖」的日本藍帶甜點主廚折田将大、Niseko品牌主理人也是台隆集團千金黃筱涵，及滑雪女神王心恬出席。（圖／Niseko提供）
▲Niseko新品發表會，左起「折田菓舖」的日本藍帶甜點主廚折田将大、Niseko品牌主理人也是台隆集團千金黃筱涵，及滑雪女神王心恬出席。（圖／Niseko提供）
折田将大運用新品葡萄乾奶油餅乾、紅茶奶蓋及暢銷熱款牛奶巧酥，創作出三款Niseko創意甜點，牛奶巧酥用類似泡芙外觀，杏仁焦糖口味zakuzaku 脆脆和可可餅乾增加多層次口感，灑落些許金箔，帶出秋冬的日式奢華感。

紅茶奶蓋則混搭台日食材，細碎的抹茶蛋糕體做為綠色草地，加上紅芭樂果泥跟水蜜桃果泥與當季草莓切片，呈現春天百花齊放的繽紛感。第三道新品葡萄乾奶油餅乾雪糕則以北海道Niseko粉雪天堂為創作靈感，利用糖霜粉、蛋白片以及紅酒果凍創作出帶有濃厚藝術感的冬季雪景甜點。

慶祝2024新品上市，Niseko與各大通路促銷接連登場，即日起至4月2日止，於7-11購買Niseko 和 Poki系列冰品享獨家優惠價，參加登錄發票最大獎可抽雙人來回機票。OK便利商店即起至4月3日第2件7折、萊爾富3月13日至4月2日第2件5折，全家則是3月20日至4月16日Niseko 北海道乳雪糕/雪派任二件6折。

▲王心恬與折田将大主廚用藝術美感，呼應北海道Niseko 粉雪天堂意境，重新詮譯2024新品葡萄乾奶油餅乾。（圖／Niseko提供）
▲王心恬與折田将大主廚用藝術美感，呼應北海道Niseko 粉雪天堂意境，重新詮譯2024新品葡萄乾奶油餅乾。（圖／Niseko提供）
此外，Häagen-Dazs哈根達斯攜手婦女新知基金會，以提升職場性別平權為主軸，啟動台灣首屆 The Rose Project 全球計畫。即日起至3月10日，凡至 Häagen-Dazs 門市消費外帶 3 球冰淇淋或盒裝品脫，即享「加 38 元多一件」好康；3月8日國際婦女節當日，加碼 Häagen-Dazs 會員，可享外帶「單球冰淇淋38元」優惠！而且當日加入的新會員也可同享優惠，每人限購一球。

▲Häagen-Dazs哈根達斯「我們挺 Women」優惠套組，每組三入迷你杯下殺38折，限量優惠 239 元。（圖／Häagen-Dazs 提供）
▲Häagen-Dazs哈根達斯「我們挺 Women」優惠套組，每組三入迷你杯下殺38折，限量優惠 239 元。（圖／Häagen-Dazs 提供）

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