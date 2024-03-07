邵大倫與愛妻結婚10年！喜訊連環炸 「愛的結晶」曝光
邵大倫除了有金鐘主持人身分外，去年投入獨立音樂製作。他與太太啦啦結婚近10年，終於近來曝光與太太「愛的結晶」，也就是成立新公司「耐家賀」品牌，升格老闆的邵大倫，由老婆掌管財務。而他先前推出《出一支喙》專輯，便憑歌曲〈變身HENSHIN〉MV入圍第一屆金狼獎「年度最佳MV獎」、「最佳製片獎」與「最佳視覺特效獎」三大肯定；近期更接下新節目《行，鬥陣出國去！》的外景主持，可說是三喜臨門。
記者吳雨婕／綜合報導
邵大倫談到金狼獎公布入圍名單那天，他以為只入圍「最佳製片獎」與「最佳視覺特效獎」，第一時間打電話與〈變身HENSHIN〉製作人陳建瑋分享喜悅，沒想到電話講到一半，結婚近10年的愛妻兼經紀人啦啦突然衝進來，以幾乎口吃狀態說：「我、我們入圍年度MV獎耶！」讓邵大倫驚訝到不敢置信，電話那端的陳建瑋聽聞也笑說：「這首〈變身〉的能量還一直在燃燒耶，真的很神奇，你做這張專輯做得很值得了。」屆時他將與陳奕迅、王心凌、田馥甄等歌手，角逐金狼獎最大獎「年度最佳ＭＶ獎」，邵大倫表示：「能入圍非常開心與驚喜，說真的！能跟這麼多高規格的大製作齊名，已經跟得獎一樣開心了！」
從公布的入圍名單公司資料，也意外曝光他與老婆的「愛的結晶」，邵大倫透過社群證實成立新公司「耐家賀」品牌，出道22年終於升格當老闆，並由老婆啦啦掌管財務。他打趣當老闆第一件事就要學會控制預算與成本，偏偏他比較任性地在作品上做自己，導致常常超支，所幸老婆在燒錢與掌控預算之間與他戮力齊心，「我們反而沒有（為錢）爭執，而是一起說服彼此然後就不計成本的『撂落去』，還說『作品是一輩子的，不要留下遺憾』」，展現「夫妻同心、其利斷金」的好榜樣。
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