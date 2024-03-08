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43名學生失蹤、懸案10年未破！墨西哥抗議民眾撞破總統府大門

▲墨西哥抗議民眾開車撞破總統府大門，要求政府務必調查清楚，10年前43名學生集體失蹤的懸案，真相究竟如何。（圖／擷取自美聯社影片）
▲墨西哥抗議民眾開車撞破總統府大門，要求政府務必調查清楚，10年前43名學生集體失蹤的懸案，真相究竟如何。（圖／擷取自美聯社影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

墨西哥在2014年時曾發生一起駭人聽聞的慘案，伊瓜拉市（Iguala）43名師範學校的學生，在搭巴士前往墨西哥市示威途中，疑似被警方攔截轉交給毒梟集團後殺害，引起輿論譁然，10年過去了，示威者還是幾乎每年都上街抗議，要政府給這43名失蹤學生交代，6日更發生示威者用卡車，將墨西哥國家宮（National Palace，行政機構及總統府所在）的百年木門撞破，當時墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）人就在裡面開記者會。

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從影片中可以看到，一輛白色小卡車以倒車的方式，不斷衝撞著總統府的大門，撞破後，抗議民眾開始朝裡面丟擲物品，場面相當混亂，現場還瀰漫著淡綠色的煙霧。

綜合外媒報導，這43名學生是2014年的一天，從墨西哥南部搭乘巴士，前往墨西哥市參加示威活動途中遭到綁架，起初以為只是伊瓜拉市長夫婦為了避免影響選舉，才下令地方警察「處理」這批抗議學生。然而後續調查顯示，43名學生遭滅口的真相恐怕遠沒有那麼簡單，不排除還涉及毒梟鬥爭與毒品運輸，整個過程政府、警察、駐軍都有貪腐的嫌疑。

案發之後，伊瓜拉市長夫婦和毒梟首腦相繼被捕，市長夫人皮內妲維拉（Maria de los Angeles Pineda Villa）甚至被爆出就是毒梟組織高層的妹妹，是組織領導人之一。墨西哥政府在2022年成立真相委員會，將此案定調為國家犯罪，不過案情細節遲遲未公布。

儘管現任總統歐布拉多承諾會繼續調查這樁懸案，但墨西哥毒品犯罪猖獗，毒販勢力之大，連政府都不放在眼裡，負責掃蕩相關犯罪的警察或官員，遭到殺害的消息時有所聞，也讓民眾擔心，案件最終仍會石沉大海。

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