43名學生失蹤、懸案10年未破！墨西哥抗議民眾撞破總統府大門

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綜合外媒報導，這43名學生是2014年的一天，從墨西哥南部搭乘巴士，前往墨西哥市參加示威活動途中遭到綁架，起初以為只是伊瓜拉市長夫婦為了避免影響選舉，才下令地方警察「處理」這批抗議學生。然而後續調查顯示，43名學生遭滅口的真相恐怕遠沒有那麼簡單，不排除還涉及毒梟鬥爭與毒品運輸，整個過程政府、警察、駐軍都有貪腐的嫌疑。
案發之後，伊瓜拉市長夫婦和毒梟首腦相繼被捕，市長夫人皮內妲維拉（Maria de los Angeles Pineda Villa）甚至被爆出就是毒梟組織高層的妹妹，是組織領導人之一。墨西哥政府在2022年成立真相委員會，將此案定調為國家犯罪，不過案情細節遲遲未公布。
儘管現任總統歐布拉多承諾會繼續調查這樁懸案，但墨西哥毒品犯罪猖獗，毒販勢力之大，連政府都不放在眼裡，負責掃蕩相關犯罪的警察或官員，遭到殺害的消息時有所聞，也讓民眾擔心，案件最終仍會石沉大海。
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