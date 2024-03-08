迪麗熱巴咬巧克力棒挨批！遭疑「模仿韓韶禧叼筆蓋」被酸東施效顰
大陸女星迪麗熱巴因出演電視劇《克拉戀人》中高雯一角人氣急升，知名度大開。近日她參與節目錄影要離開時，被拍到嘴上叼著一根巧克力棒，被指有意學韓韶禧（又名：韓素希）日前叼著筆蓋，替粉絲簽名的模樣，掀起網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
韓韶禧日前現身巴黎參加時裝週，入口處遇到粉絲要簽名、拍照，她也親切停下來完成粉絲請求，她拔開簽字筆「嘴咬筆蓋」替粉絲簽名，性感的模樣，吸引眾人爭相模仿。
迪麗熱巴近日參與節目錄影，身穿白色襯衫領口微開，搭配黑長褲，離開時嘴裡咬著一根巧克力棒，呈現出霸氣與可愛的反差，卻被網友稱有意模仿韓韶禧「嘴咬筆蓋」，批她是東施效顰，「一個是自然，一個是特意的」、「怎麼這麼油膩做作了」、「雖然熱巴也滿美，但有點東施效顰的感覺」；不過也有粉絲替她緩頰「這也太牽強了吧」、「別太離譜，只是吃個巧克力罷了」。
韓韶禧日前叼筆蓋的舉動，展現絕美氣質掀起熱議，而迪麗熱巴此次咬著巧克力卻被說是模仿她，對此，有網友翻出邱淑貞在電影《賭神2》裡，性感叼著撲克牌的一幕，笑說：「笑死，迪麗熱巴吃個巧克力說是模仿韓素希叼筆，你咋不說韓素希模仿邱淑貞叼牌，妝容啥的都挺像」。
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