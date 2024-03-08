「悶經濟」再現？專家揭：台灣恐無法脫離的長期社會困境

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雖然領先指標綜合指數持續下降，不過下降速度在去（2023）年下半年明顯減緩，整體經濟復甦的不確定性明顯降低。
在7個子指標中，景氣回升的已增為3個 ，包括運輸倉儲、商業服務業僱用淨進入率與金融及保險等業。其餘4個循環趨勢持續惡化的子指標中，但服務貿易收支淨額、商業服務業股價指數等2指標惡化趨勢也見減緩，只剩民間實質固定資本形成以及倒置後的失業給付初次認定受理件數等兩個子指標持續惡化。
商研院專家說明，商業服務業景氣復甦步調可穩健持續無虞，但在當前景氣熱絡之中，面臨嚴重缺工的住宿與餐飲業的上升趨勢已在去（2023）年8月開始明顯減緩，極可能造成某種程度持續成長的侷限，表示利用自動化、數位化，甚至機器人替代人力，並提高生產力的必要性已迫在眉睫。
「民間實質固定資本形成」與「服務貿易收支淨額」兩個子指標在去（2023）年下半年快速下墜甚至已進入嚴重衰退區內，商研院表示，看起來有疫情前曾經讓台灣經濟長期陷入所謂「悶經濟」的舊結構之勢。
如果這個問題能解決，在當今數位經濟時代，台灣又得天獨厚擁有高端晶片技術與能量，以及在全球化時期所高度累積的資本等優勢，是有利用「數位驅動」與「服務導向」快速跳躍式來促成全面經濟轉型的機會。
但是若無產業結構上的大舉突破，難免景氣復甦後還是無法超脫長期的「低度均衡」以及「結構失衡」陷阱。簡言之，這兩個因素是當今世界的出口導向與後進國家普遍陷入少子化、低薪化、高齡化長期經濟社會困境的基本肇因，台灣是最有條件領先解決的。加上目前已明顯看到更多的中小企業，比以往更充滿創新變革的企圖心，二代接班追求永續經營的傳承使命感也開始蔚成風氣，民氣可用，一個大好經濟時代的來臨並非不可能。