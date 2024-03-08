獨／連日接炸彈威脅！立院加強維安 防爆車外再出動金屬探測器
立法院連日收到炸彈恐嚇威脅，一開始先是針對立法院長韓國瑜，昨民進黨立委王美惠表示公務信箱收到炸彈恐嚇信，該名嫌犯冒名陳其邁，並揚言已在嘉義服服處安裝炸彈，要求匯款2000萬元否則引爆。立法院今（8）日再度邀行政院長陳建仁到立法院備詢，負責立法院維安的保六總隊不敢大意，今還罕見出動金屬探測器，加強巡邏。
記者何哲欣、呂炯昌／台北報導
陳建仁固定每周二、五到立法院備詢，警政署也都會出動特種警備車與防爆車，停放在立法院正門口待命。不過因立法院連日收到炸彈威脅，國民黨立委羅智強與民進黨立委黃捷也都收到恐嚇信，立法院為加強維安，日前還一度要限制記者採訪範圍，後來經溝通後取消。
不過今天一早，立法院駐衛警執勤時，手上多出一隻金屬探測器。不過院方對此低調不愈多談，僅說是因近日新聞傳聞多，需要加強演練。內政部長林右昌今受訪說，會全力確保所有國會議員的人身安全，並請警方加強維安，絕不容許任何人對國會議員有任何人身安全的威脅跟恐嚇。
林右昌說，根據警方還有相關單位目前掌握的資訊，部分嫌犯IP在境外，已經啟動跟國外合作的這個機制，也鎖定這特定嫌疑人，目前正在積極偵辦當中。
韓國瑜日前透過立法院秘書處回應，「院長相信台灣人民的善良與包容，不會有過激的舉措，謝謝大家。相關情事，已交由警政單位查證，立法院內亦會加強相關巡邏與安全檢查。確保每一位委員及同仁的安全。」