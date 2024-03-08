台股攻上2萬點！12檔高息ETF也創高　00939與00940話題破表加持

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而進一步觀察這12檔創高的台股高息ETF今年績效，00919上漲16.17%表現最佳，其次為00927群益半導體收益上漲11.37%，另外00730、00930也都有10%以上的漲幅，表現不俗。
而近來統一台灣高息動能（00939）3天內狂掃逾490億元資金，創下台股ETF最高募集金額紀錄，再加上元大臺灣價值高息ETF（00940），00939與00940兩檔募集金額已有千億以上的佳績，且持續增加中，讓高息ETF熱度持續上升，使目前人氣王00919後市也持續看佳，因為00939與00940的預估前十大持股與00919的持股重疊性高，估千億以上的資金活水將有機會為00919的持股抬轎。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，大盤雖然持續創新高，不過整體來看，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，不失為投資人穩健投資的好選擇。目前觀察在美國科技股財報利多激勵之下，台股將維持上漲之趨勢，加上外資持續買超台股，對台股指數後續表現仍是樂觀。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。