張菲淡出螢光幕6年！嫩媳分享他近照 「過年寵媳」備一桌菜超暖
72歲「綜藝天王」張菲主持9年的《綜藝大哥大》於2011年停播，2018年張菲復出主持《綜藝菲常讚》，8個月後就停播，自此他消失在螢光幕前。張菲的演員兒子張少懷2013年娶了嫩妻翁馨儀，翁馨儀近日透露張菲過年時替她準備了一桌菜，請娘家人吃飯，同時曝光張菲的近照，引起網友關注。
記者薛羽彤／綜合報導
翁馨儀近日在IG限時動態上透露，原以為今年過年初二沒有要回娘家，沒想到初一爸爸才打電話來問初二要吃什麼，好不容易中午找到餐廳一起吃飯，晚餐又陷入沒想法的窘境。公公張菲得知後，請媳婦一家人到家裡來吃飯，「還好我公公說要幫我準備一桌菜，於是我就把大家帶回公公家吃晚餐」，顯示兩家人相處和樂融融。照片中，張菲戴著白色鴨舌帽，髮型維持一貫瀟灑的長髮，頂著招牌落腮鬍對著鏡頭微笑，看上去氣色頗好，體態也維持不錯。
張菲的兒子張少懷演過《健忘村》、《市長夫人的秘密》、《青田街一號》等多部電影，2013年娶回小12歲的嫩妻翁馨儀，婚後育有一對子女，翁馨儀也時常在社群上分享家庭生活。張菲自2018年淡出螢光幕前，過著退休生活，最近一次公開露面，是去年3月站台力挺好友沈文程演唱會記者會，當時他幽默笑說：「我平常很少在電視面前出現，都是告別式才會現身，今天出來告訴大家我還活著。」
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