法國羽球公開賽／印度Sindhu連2戰都逆轉！成本季首闖8強女單選手
印度好手辛度（P. V. Sindhu）今（8）日在超級750系列法國羽球公開賽，對決華裔美籍選手張蓓雯，雖首盤P. V. Sindhu以13:21不敵張蓓雯，但在第二盤與末盤回穩，分別以21、21：10、21：14勝出，P. V. Sindhu則成為本季首位，直闖超級750系列法國羽球公開賽8強的女單選手。
記者張志宇／綜合報導
P. V. Sindhu排名世界第11名，但在去年10月法國公開賽後，就未曾在BWF世界巡迴賽亮相，直到今年2月才在亞洲團體錦標賽復出，並順利幫助印度隊拿下女子組冠軍。
來到這次超級750系列法國羽球公開賽，P. V. Sindhu先是在週三（6）日的比賽中，與加拿大華裔李文珊激戰3局才逆轉奪勝，今（8）日遇上世界排名第10的張蓓雯，雖首盤陷入苦戰，但很快調整回來，並在決勝局13:9時，P. V. Sindhu打出一波8:2攻勢成功關門，順利逆轉獲勝，拿下本季首張女單8強門票。。
對於今天能順利逆轉並闖進8強，對此P. V. Sindhu向《奧林匹克》官方記者表示，「雖然我輸了第一盤，但我沒有失去希望，我一直在比賽中試圖反擊，並在第二盤與第三盤控制了我的失誤，順利贏下比賽，」
值得一提，過去P. V. Sindhu與張蓓雯共有11次交手，生涯戰績為6勝5敗，在對戰上佔有些微優勢。
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