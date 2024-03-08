台積電ADR飆！全球市值躍居第9 796元天價帶動市值突破20兆元
美股昨（7）日走高，其中輝達漲4%多，再創新高，引領其他科技股，如美超微漲逾3%、超微漲1%，而台積電ADR同樣大漲5%，來到149.2美元。使今（8）日台積電跳空大漲36元，來到796元新天價，距離800元不遠，漲幅4%，市值突破20兆元，來到20.6兆元附近。
記者許家禎／台北報導
輝達昨日漲4%多，收在926.69美元，再度創下新高，據網站Companiesmarketcap統計，輝達市值攀升至2.31兆美元，位居全球第3，逼近第2位蘋果（Apple）的2.6兆美元。輝達帶動其他科技股昨日表現，如美超微漲逾3%、超微漲1%。
美國科技股大漲激勵台積電ADR昨日勁揚逾5%，上漲7.62美元，攀高到149.2美元，創下新高，市值來到7739億美元，超越Eli Lilly的7412億美元，躍居全球第9名。
而今日台積電跳空大漲36元，來到796元新天價，距離800元不遠，漲幅4%，市值突破20兆元，來到20.6兆元附近，也帶動台股大盤一度大漲370多點，攻上2萬點大關，來到20065點，台積電貢獻大盤有200點以上。台積電股價隨後漲幅縮小，10點鐘過後漲28元，來到788元左右。