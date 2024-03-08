電價漲恐衝擊台積電等用電大戶 王美花：台灣的電價還是比較低！
我國半導體是最重要的經濟產業，隨著AI熱潮，台灣半導體在台股屢屢開出紅盤，台積電股價更是不斷攀出新天價，今（8）日早盤就直接跳空大漲36元，直接上到796元，更帶動台股逼近2萬大關。不過，近日台電擬調整電價，不限級距全面調漲，不僅對一般家庭有影響，對工業用電大戶影響甚鉅，尤其是晶圓廠24小時運作，儘管利用「時間電價」省電，仍恐杯水車薪。對此，經濟部長王美花今日表示，跟他國晶圓廠相比，台灣電價還是較低的。
記者魏妤庭／台北報導
台電擬調漲電價，將在台中舉行座談會，教用電大戶如何用「時間電價」機制節省成本。王美花今日出席立法院提出施政方針及施政報告繼續質詢前接受媒體採訪，被問及時間電價議題，她表示，時間電價從民國68年實施至今，時間電價對一些較大的用電戶，像是鋼鐵、石化等，如果調整用電時間，確實能減少非常多支出，「這就是告訴大家可以怎麼樣來調整」。而且全世界對再生能源愈來愈多，搭配這樣的再生能源做調度，也是友善環境的作法。
此外，王美花提到，台積電24小時用電，用電效率仍舊是高，更何況晶圓廠是製造後出口，與其他國家的晶圓廠來對比，台灣的電價還是比較低。