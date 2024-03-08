38婦女節iPhone 15結帳現折4千元 實測比價過：這間通訊行最便宜
38婦女節各大平台趁勝推出優惠，如果想要換購新手機的話iPhone會是指標商品，看準這股消費力，傑昇通信推出快閃優惠今（8）到3月10日，首推iPhone 15 Pro Max（256G）結帳現折4510元，而6.1吋的iPhone 15（128GB），直接便宜3910元，特價2萬5990元，最新可使用Type-C充電的AirPods Pro（第二代）特價6590元，現省900元，《NOWnews》實際查價目前網購價格，這波傑昇的下殺力道算是相當優惠。
記者周淑萍/綜合報導
搶攻38婦女節的消費市場，傑昇通信再下猛藥，祭出蘋果優惠，iPhone 15 最入門的機型128 GB，原價2萬9900元，特價2萬5990元，價差近4千，實際查看目前大型網購平台，特價後的最低價為26999~27500元，降價幅度最高為2901元。
另外還打出熱賣款iPhone 15 Pro Max（256G），原價44900元，特價40390元，有4510元的價差，同樣查看網購售價，目前為42388~42999元的價格。兩款指標機型，不看福利機的話，傑昇通信三天的優惠算是便宜。
除了iPhone，同步推出Android手機優惠，包含，OPPO最新機型Reno11 F，，配置6.7吋螢幕、前置3,200萬畫素主鏡頭，後置6,400萬畫素三鏡相機，更有IP65防塵防水保護，新機推出就有2400元折扣；直播主愛用的vivo V29現折5千元，再送音箱。萬元有找的霸榜神機三星Galaxy A54，也在這三天的快閃優惠行列。