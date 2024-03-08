「性平三法」婦女節上路！權勢性騷最重關3年、未成年禁止師生戀

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📌《性騷擾防治法》新制重點
1、重罰權勢性騷者
利用權勢性騷者加重刑期二分之一，最重可處3年以下有期徒刑。
2、加重罰則
從現行1萬元以上、10萬元以下罰鍰，加重至6萬元以上、60萬元以下。
3、地方政府提供協助
縣市主管機關應設性騷擾防治審議會，審議會召集人由縣市首長或副首長兼任，並遴聘有關機關高級職員、社會公正人士、民間團體代表、學者專家等為委員，且社會公正人士、民間團體代表、學者專家人數不得少於總數二分之一，女性代表也不得少於二分之一。
4、延長性騷申訴期
屬權勢性騷擾事件者得於事件發生後3年內提出申訴，非屬權勢性騷擾者得於2年內提出申訴，若被害人為未成年者，得於3年內提出申訴。
5、完善被害人保護
宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載被害人姓名或其他足識別被害人身份資訊，但被害人為成年人且本人同意、受監護宣告者取得其監護人同意、檢察官或法院依法認為有必要者不受此限，違者可處6萬元至60萬元罰鍰，未改正者，得按次處罰。
📌《性別平等教育法》新制重點
1、擴大防護網
原性平法適用範圍為公私立各級學校，新制將軍事學校、預備學校、警察各級學校及少年矯正學校納入性平法適用範圍。另外，實習場域之實習指導人員納入教師定義，且將學生事務創新人員納入職員、工友定義。
2、師生戀
考量師生權勢不對等及未成年學生心智發展尚未成熟，條文明定「學校師長不得與未成年學生發展親密關係」；若為成年學生，則校長或教職員工「不得利用不對等權勢關係發展親密關係」。
3、學生參與
中央與地方主管機關、學校的性平教育委員會納入學生代表。
4、求償
行為人為學校校長、教師、職員或工友，學生因校園性別事件事件受有損害者，行為人應負損害賠償責任，法院得因被害人之請求，依侵害情節，行為人為教職員工，酌定損害額1倍至3倍的懲罰性賠償金；行為人為校長，得酌定損害額3倍至5倍的懲罰性賠償金。
5、被害人保護
行為人為校長、教師、職員或工友者，應成立調查小組，且成員應全部外聘，以健全調查機制；無論行為人是現任校長或曾任校長，均由主管機關受理申請調查；校長涉及校園性別事件時，由主管機關所設性平會調查處理，如性平會認情節重大，有於調查期間先行調整或停止其職務之必要者，得由學校主管機關調整或停止其職務。
被害人若不服調查結果，可於收到通知次日起30日內申復。
6、通報義務罰則
校長或教職員無正當理由未於24小時內通報，或變造、湮滅相關證據，處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
📌《性別平等工作法》新制重點
1、增訂權勢性騷擾與最高負責人定義
增訂「權勢性騷擾」定義，是指對於因僱用、求職或執行職務關係受自己指揮、監督的人，利用權勢或機會從事性騷擾。
最高負責人或僱用人經地方主管機關認定有性騷擾者，處1萬元以上、100萬元以下罰鍰；更增加民事「懲罰性賠償責任」，被害人得以請求最高5倍的賠償金。
2、增訂退避權規範
性騷加害者若具權勢地位且情節重大，於調查期間有先行停止或調整職務的必要。
若被申訴人是最高負責人或僱用人，申訴人得在地方主管機關調查期間，申請調整職務或工作型態至調查結果送達雇主之日起30天內，雇主不得拒絕，若違反該規定，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
3、賦予雇主責任
僱用受僱者10人以上、未達30人的雇主，應設置處理性騷擾申訴管道，並在公共場合公開揭示。僱用受僱者達30人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴、懲戒規範。
4、防止受理性騷吃案
被害人不服公司調查，得以由地方主管機關直接進行調查。
5、提供被害人保護與扶助
明定政府與雇主提供或轉介被害人相關諮詢、醫療、心理諮商或社福資源等保護與扶助。
最高負責人為性騷擾行為人時，於地方主管機關調查期間，申訴人可申請「調整職務」或「留職停薪」，雇主不得拒絕，若違反該規定，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰；屬實者，雇主應補發薪資。