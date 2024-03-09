運動維納斯／田徑女神吳佩珊將運動視為信仰！無懼孤獨訓練

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佩珊覺得田徑的訓練很辛苦，而且非常的孤獨，為了在場上進步0.1秒，必須投入許多時間與心力訓練，無論風吹日曬雨淋，仍要不間斷地維持訓練來維持自己的體能與技術，只求上場後是最好的表現。
而且她主攻的400公尺跨欄，被喻為最不好練的競賽項目，爆發力與速耐力要兼具，加上10個欄架，所以要分配自己的體能以及欄間的節奏，既講求速度又有許多技巧，過程有直線又有彎道，所以比其他的跑步訓練更為困難。
佩珊喜歡在場上打扮顯眼，朋友老師常會質疑如此是否沒把心思放在成績上，只是為了要引人注目，但她覺得那是增加自己信心的好方法，國際上用心打扮的運動選手很多，帶妝上陣是很平常的事，讓大家聚焦己身不代表疏忽訓練，反而更能督促自己時刻不能怠懈，佩珊成為在台灣「有點突兀」的那個人。
愛美的她在畢業前夕特別找了專業攝影師，在攝影棚裡為自己留下美好回憶，穿著漂亮的田徑服裝與心愛的跑鞋，把最好的體態拍攝下來，將苦練十幾年的肌肉線條記錄起來，她說：「每一吋肌肉都是汗水與淚水的結晶，我要永遠擁有。」
就業後工作非常忙碌，可以運動的時間實在不多，雖然一有空就會加入學弟妹的訓練，但是運動量大為減少，於是她開始找尋方便有效的運動方式，最好能在都會區的辦公室旁，下班後就能運動。
後來發現一種動態皮拉提斯，不但可以提升肌肉張力，訓練身體的柔軟度，而且可以幫助保持正確的身體姿勢，紓緩長時間工作造成的肩頸和腰部的肌肉緊繃，她很喜歡每次運動後全身放鬆的感覺。
因為學習動態皮拉提斯，她還認識一群可愛的女生，他們很多都是上班族，喜歡這項運動很有效率，因為可以同時鍛鍊全身的肌肉，也能達到有氧燃脂，是下班後方便運動的選擇，對身為專業的運動員自己而言，動態皮拉提斯很適合作為輔助訓練，讓現在的運動更加多樣性。
佩珊現在積極參加很多品牌的活動，努力經營自己，把自己陽光健康的形象展現出來，想告訴大家不要在乎他人的眼光，只要喜歡自己、做好自己就可以了，將來計畫創立一個屬於自己的品牌來推廣女性運動，希望透過運動帶給其他女生自信以及壯大自己的身心靈。