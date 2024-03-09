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運動維納斯／田徑女神吳佩珊將運動視為信仰！無懼孤獨訓練

▲本季運動維納斯吳佩珊是田徑選手，過去曾入選中華隊，他將運動視為信仰，除了跑步訓練外，現在也為動態皮拉提斯深深著迷。（特約攝影 /郭運復攝）
▲本季運動維納斯吳佩珊是田徑選手，過去曾入選中華隊，他將運動視為信仰，除了跑步訓練外，現在也為動態皮拉提斯深深著迷。（特約攝影 /郭運復攝）

特約記者郭運復/綜合報導

田徑場上的佩珊總是散發出迷人光彩，吸引了所有人的目光，除了成績優異外，化著淡妝、擦著指甲油加上亮眼的運動穿搭，田徑場就是她的舞台，她喜歡漂亮登場，可以為自己帶來自信或霸氣，槍聲響起的瞬間成為注目的焦點。

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小學六年級時曾在運動會上拿到第一名，站上頒獎臺後覺得非常有成就感，從此就愛上在跑道奔跑的感覺，十幾年來她主攻400公尺跨欄，曾經入選過中華隊，贏得亞洲青少年田徑錦標賽銅牌，也在國內全中運封后。

▲烈日下的訓練非常辛苦，讓佩珊培養出堅毅不退縮的個性。（特約攝影 /郭運復攝）
▲烈日下的訓練非常辛苦，讓佩珊培養出堅毅不退縮的個性。（特約攝影 /郭運復攝）
佩珊覺得田徑的訓練很辛苦，而且非常的孤獨，為了在場上進步0.1秒，必須投入許多時間與心力訓練，無論風吹日曬雨淋，仍要不間斷地維持訓練來維持自己的體能與技術，只求上場後是最好的表現。

▲田徑場上的400公尺跨欄競賽兼具速度、耐力與技巧，是難度很高的項目。（特約攝影 /郭運復攝）
▲田徑場上的400公尺跨欄競賽兼具速度、耐力與技巧，是難度很高的項目。（特約攝影 /郭運復攝）
而且她主攻的400公尺跨欄，被喻為最不好練的競賽項目，爆發力與速耐力要兼具，加上10個欄架，所以要分配自己的體能以及欄間的節奏，既講求速度又有許多技巧，過程有直線又有彎道，所以比其他的跑步訓練更為困難。

▲佩珊的每個動作都非常吸引目光。（特約攝影 /郭運復攝）
▲佩珊的每個動作都非常吸引目光。（特約攝影 /郭運復攝）
佩珊喜歡在場上打扮顯眼，朋友老師常會質疑如此是否沒把心思放在成績上，只是為了要引人注目，但她覺得那是增加自己信心的好方法，國際上用心打扮的運動選手很多，帶妝上陣是很平常的事，讓大家聚焦己身不代表疏忽訓練，反而更能督促自己時刻不能怠懈，佩珊成為在台灣「有點突兀」的那個人。

▲佩珊喜歡拍照，為自己留下美美的紀錄。（圖/尤能傑提供）
▲佩珊喜歡拍照，為自己留下美美的紀錄。（圖/尤能傑提供）
愛美的她在畢業前夕特別找了專業攝影師，在攝影棚裡為自己留下美好回憶，穿著漂亮的田徑服裝與心愛的跑鞋，把最好的體態拍攝下來，將苦練十幾年的肌肉線條記錄起來，她說：「每一吋肌肉都是汗水與淚水的結晶，我要永遠擁有。」

▲ 就業後佩珊找到方便又有效率的動態皮拉提斯，幫助自己維持肌力與柔軟度。（特約攝影 /郭運復攝）
▲ 就業後佩珊找到方便又有效率的動態皮拉提斯，幫助自己維持肌力與柔軟度。（特約攝影 /郭運復攝）
就業後工作非常忙碌，可以運動的時間實在不多，雖然一有空就會加入學弟妹的訓練，但是運動量大為減少，於是她開始找尋方便有效的運動方式，最好能在都會區的辦公室旁，下班後就能運動。

後來發現一種動態皮拉提斯，不但可以提升肌肉張力，訓練身體的柔軟度，而且可以幫助保持正確的身體姿勢，紓緩長時間工作造成的肩頸和腰部的肌肉緊繃，她很喜歡每次運動後全身放鬆的感覺。

▲佩珊覺得動態皮拉提斯可以增加核心肌群的力量及身體的穩定性。（特約攝影 /郭運復攝）
▲佩珊覺得動態皮拉提斯可以增加核心肌群的力量及身體的穩定性。（特約攝影 /郭運復攝）
因為學習動態皮拉提斯，她還認識一群可愛的女生，他們很多都是上班族，喜歡這項運動很有效率，因為可以同時鍛鍊全身的肌肉，也能達到有氧燃脂，是下班後方便運動的選擇，對身為專業的運動員自己而言，動態皮拉提斯很適合作為輔助訓練，讓現在的運動更加多樣性。

佩珊現在積極參加很多品牌的活動，努力經營自己，把自己陽光健康的形象展現出來，想告訴大家不要在乎他人的眼光，只要喜歡自己、做好自己就可以了，將來計畫創立一個屬於自己的品牌來推廣女性運動，希望透過運動帶給其他女生自信以及壯大自己的身心靈。

▲本集運動維納斯佩珊小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）
▲本集運動維納斯佩珊小檔案。（圖/NOWnews社群中心製）

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