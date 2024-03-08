《七龍珠》鳥山明病逝！5超狂紀錄　786人合發龜派氣功創金氏紀錄

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鳥山明1955年4月5日在愛知縣名古屋市出生，其第一任責任編輯鳥嶋和彥曾透露，鳥山明小時候家境很窮困，沒有錢買書，三餐溫飽都有困難，鳥山明喜歡繪畫，特別是在得不到想要的東西和飢餓的時候就會執筆畫圖。
日本的漫畫家手塚治虫及美國的動畫師華特．迪士尼是鳥山明尊敬的人物，小時候他每天畫著《原子小金剛》裡的機器人。而鳥山明高中畢業後先進入當地一家廣告設計公司從事繪畫的設計師工作，因不想早起，只作了2年就離職。
23歲時，鳥山明才開始《週刊少年JUMP》新人獎的少年JUMP上投稿，一年被鳥嶋嚴厲的退回了500件原稿。直到29歲時才因連載《七龍珠》而開始走紅。
特別的是，在2011年日本東北地方太平洋近海地震後，鳥山明特意參與製作以《七龍珠》主角孫悟空及《怪博士與機器娃娃》主角則卷怪博士與機器娃娃演出的動畫在YouTube上播放。2013年，鳥山明在安古蘭國際漫畫節獲得40周年記念特別獎。
📌鳥山明代表作有哪些？
鳥山明的代表作以《七龍珠》與《怪博士與機器娃娃》最廣為人知，尤其《七龍珠》風靡全球歷久不衰，歷經數十年人氣仍然居高不下，現在亦定期推出動漫及遊戲等周邊商品。此外，鳥山明也為《勇者鬥惡龍》、《Tobal No.1》、《超時空之鑰》、《藍龍》等著名遊戲擔當角色設定。
📌《七龍珠》的5個超狂紀錄
《七龍珠》曾與同時期連載漫畫《幽遊白書》和《灌籃高手》，被稱為「JUMP三台柱」，這三部作品讓《週刊少年Jump》在1995年首次創下單周653萬冊的銷量記錄，並且在相繼連載結束後導致週刊的銷量急遽下滑，足見其影響性。以下介紹《七龍珠》的5個超狂紀錄：
1、單行本加完全版的漫畫發行量在日本達到1億6000萬冊以上
2、電視動畫連續播放11年以來的平均收視率高達20%以上
3、主題曲CD專輯《CHA-LA HEAD-CHA-LA》的銷售量超過170萬張
4、前16作劇場版總共創下發售50萬套以上，票房收入400億日圓以上的累計記錄
5、786人集體合發「龜派氣功」，獲金氏世界紀錄認證是「世界最大級龜派氣功」（World's Largest Kamehameha）
這項金氏紀錄發生在2019年7月，當時萬代南夢宮集團舉辦「七龍珠世界之旅」，選在聖地牙哥 Comic Con 活動現場，集結 786 名《七龍珠》粉絲，一起挑戰金氏世界紀錄「世界最大級龜派氣功」。
當天經金氏紀錄觀察員確認人數，在簡單倒數之後，現場786名粉絲一同做出「龜派氣功」標準招式，口中大喊「龜～～派～～氣～～功」（Ka～～me～～ha～～me～～ha），現場氣氛十分熱血。