法國羽球公開賽／被王子維打趴！球王安賽龍苦思原因 必殺技失靈
在BWF超級750法國羽球公開賽，台灣「羽球王子」王子維創造歷史，生涯首次擊敗世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），爆冷晉級男單8強，成為唯一打進男單8強的我國選手。這一場敗仗讓安賽龍相當意外，苦思輸球的原因，直呼「我的表現太令人失望。」
記者路皓惟/綜合報導
從比賽一開始，安賽龍就打得有些力不從心，各個方面都不在狀態內，特別是過往為人稱道的暴力殺球和精準控球都消失，而且還頻頻發生失誤，即便打到第二局狀態稍微回溫，但王子維狀態更好，多次在對拍中放短球、對角殺球調動對手，最終安賽龍就敗在王子維的「奇襲戰術」。
安賽龍的狀態不佳絕對是落敗的主因，他坦言自己不斷在思考為何會輸掉比賽，「我犯了很多錯誤，而對手表現顯然比我好上很多。」
安賽龍提到，自己在比賽中一直找不到節奏，儘管賽前做了充分的準備，但今天表現無疑令人失望，「但我想這就是人生吧。」
安賽龍近年收集各大國際賽金牌，包括東京奧運、世錦賽和歐錦賽，還有各大公開賽幾乎都是他的天下。安賽龍是如何在羽壇稱霸？主要是他的打法全面，且擁有高個子罕見地靈活性，加上他身材高大，暴力殺球威力十足，也是他克敵的最強武器。
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