台股2萬靠「拉Ｇ盤」！屢創新高股民卻無感　分析師：照妖鏡現形

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丁彥鈞說，但散戶投資人很悶的是，都是外資大型法人機構買的台積電、聯發科等大型權值股，喜歡買中小型電子股的散戶，這波上漲行情其實就沒賺到什麼錢，他說這種「一個人的武林」，「拉G盤」、「拉G發」，但中小型股綠油油的情況很正常。
丁彥鈞進一步解釋，台積電確實獲利很好，跟AI需求有關，台積電又是先進製程領先，因此台積電好，會帶動相關設備股或是跟AI訂單有關的個股與族群，但事實上全球景氣並沒有明顯復甦，雖然有些個股跟著台積電漲一波，但後面發現營收狀況沒有預期好，或是有拿到AI訂單但毛利率不高，股價仿佛被照到「照妖鏡」開始修正，這些都很正常。
另外，丁彥鈞也說台股在2020年疫情期間有大波動，2022年有停滯性通膨影響變「熊市」，許多散戶覺得在股票市場努力到頭來一場空，於是轉向長期績效不錯的ETF，因此ETF投資人數大增，也因為大多數熱門ETF成分股都有台積電、聯發科等大型權值股，連帶影響中小型股沒有買氣，中小型股綠油油，跟著台積電漲多拉回乏人問津也能理解了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。