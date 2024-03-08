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台股2萬靠「拉Ｇ盤」！屢創新高股民卻無感　分析師：照妖鏡現形

▲台股攻上2萬點創高，股民卻超無感。為此，有分析師表示，之前漲一波的中小型股被「照妖鏡」照到現形了，漲多拉回很正常，另外ETF興起，中小型股買氣低迷也是原因之一。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股攻上2萬點創高，股民卻超無感。為此，有分析師表示，之前漲一波的中小型股被「照妖鏡」照到現形了，漲多拉回很正常，另外ETF興起，中小型股買氣低迷也是原因之一。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股今（8）日早盤大漲370多點，攻上2萬點大關，來到20065點創下歷史新高，最大功臣就是台積電，台積電也來到新天價796元，但盤面上表現亮眼，實際上卻是下跌家數比上漲多，櫃買指數由紅翻黑，投資人手上的投資清單也一片綠油油，台股創高股民卻超無感。為此，有分析師表示，之前漲一波的中小型股被「照妖鏡」照到現形了，漲多拉回很正常，另外ETF興起，中小型股買氣低迷也是原因之一。

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啟發投顧分析師丁彥鈞表示，台積電過去股價長期被明顯低估，而外資最近認為台積電今年全年EPS可能來到38元以上，用台積電本益比20倍去算，所以現在股價已經反映目前的價值，有機會來到800元，800元就是目前合理的價位點，也因為台積電是權值王，當然帶動台股大盤續創新高攻上2萬點。

丁彥鈞說，但散戶投資人很悶的是，都是外資大型法人機構買的台積電、聯發科等大型權值股，喜歡買中小型電子股的散戶，這波上漲行情其實就沒賺到什麼錢，他說這種「一個人的武林」，「拉G盤」、「拉G發」，但中小型股綠油油的情況很正常。

丁彥鈞進一步解釋，台積電確實獲利很好，跟AI需求有關，台積電又是先進製程領先，因此台積電好，會帶動相關設備股或是跟AI訂單有關的個股與族群，但事實上全球景氣並沒有明顯復甦，雖然有些個股跟著台積電漲一波，但後面發現營收狀況沒有預期好，或是有拿到AI訂單但毛利率不高，股價仿佛被照到「照妖鏡」開始修正，這些都很正常。

另外，丁彥鈞也說台股在2020年疫情期間有大波動，2022年有停滯性通膨影響變「熊市」，許多散戶覺得在股票市場努力到頭來一場空，於是轉向長期績效不錯的ETF，因此ETF投資人數大增，也因為大多數熱門ETF成分股都有台積電、聯發科等大型權值股，連帶影響中小型股沒有買氣，中小型股綠油油，跟著台積電漲多拉回乏人問津也能理解了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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